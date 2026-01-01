MariaDB är en av världens mest använda relationsdatabaser, skapad av de ursprungliga MySQL-utvecklarna för att förbli permanent öppen källkod. Den erbjuder full ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flera lagringsmotorer och företagsfunktioner som Galera Cluster för hög tillgänglighet – vilket gör den till en solid grund för webbapplikationer, SaaS-plattformar och databelastningar av alla storlekar.

Att köra MariaDB på din egen VPS ger dig dedikerade databasresurser, direkt kontroll över konfiguration och justering, samt en delad databasserver som är tillgänglig för alla dina applikationer – utan omkostnaderna och resursbaserad prissättning för hanterade databastjänster.