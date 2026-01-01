Installera MariaDB med ett klick
Relationsdatabas med öppen källkod och en direkt ersättning för MySQL som miljontals installationer världen över litar på.
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Vad du kan bygga med MariaDB
MariaDB är en av världens mest använda relationsdatabaser, skapad av de ursprungliga MySQL-utvecklarna för att förbli permanent öppen källkod. Den erbjuder full ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flera lagringsmotorer och företagsfunktioner som Galera Cluster för hög tillgänglighet – vilket gör den till en solid grund för webbapplikationer, SaaS-plattformar och databelastningar av alla storlekar.
Att köra MariaDB på din egen VPS ger dig dedikerade databasresurser, direkt kontroll över konfiguration och justering, samt en delad databasserver som är tillgänglig för alla dina applikationer – utan omkostnaderna och resursbaserad prissättning för hanterade databastjänster.
Viktiga funktioner i MariaDB
MySQL Kompatibilitet
Drop-in-ersättning för MySQL innebär att befintliga applikationer, drivrutiner och verktyg fungerar utan kodändringar.
ACID-transaktioner
Fullt transaktionsstöd med InnoDB säkerställer dataintegritet för applikationer som inte kan tillåta ett inkonsistent tillstånd.
Galera Cluster
Inbyggd multi-master-replikering möjliggör databasoperationer utan driftstopp för distributioner med hög tillgänglighet.
Flera lagringsmotorer
Välj bland InnoDB, Aria, ColumnStore och fler för att matcha lagringsmotorn till varje typ av arbetsbelastning.
JSON och Rumslig data
Inbyggd JSON-datatyp och spatiala index stöder moderna applikationsdatamodeller vid sidan av traditionell relationsdata.
Varför köra MariaDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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