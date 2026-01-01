Universal Media Server är en DLNA-kompatibel medieserver med öppen källkod som strömmar video, musik och foton till alla kompatibla uppspelningsenheter – inklusive smarta TV-apparater, spelkonsoler, Blu-ray-spelare och mobilappar. Den hanterar transkodning i realtid för format som inte stöds av målenheten, och använder FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth och VLC som bearbetningsbackends.

Ett inbyggt webbgränssnitt gör det möjligt att konfigurera mediemappar, transkodningsprofiler och inställningar för anslutna enheter från vilken webbläsare som helst. Universal Media Server kräver ingen extern databas – den lagrar sin konfiguration lokalt och bygger automatiskt metadatakataloger. Självhostning på din VPS håller all mediatrafik under din kontroll.