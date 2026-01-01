Installera Universal Media Server med ettklicksinstallation.
Öppen källkod DLNA-kompatibel mediaserver för att strömma video, musik och foton till vilken kompatibel TV, konsol eller spelare som helst.
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Vad du kan bygga med Universal Media Server
Universal Media Server är en DLNA-kompatibel medieserver med öppen källkod som strömmar video, musik och foton till alla kompatibla uppspelningsenheter – inklusive smarta TV-apparater, spelkonsoler, Blu-ray-spelare och mobilappar. Den hanterar transkodning i realtid för format som inte stöds av målenheten, och använder FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth och VLC som bearbetningsbackends.
Ett inbyggt webbgränssnitt gör det möjligt att konfigurera mediemappar, transkodningsprofiler och inställningar för anslutna enheter från vilken webbläsare som helst. Universal Media Server kräver ingen extern databas – den lagrar sin konfiguration lokalt och bygger automatiskt metadatakataloger. Självhostning på din VPS håller all mediatrafik under din kontroll.
Viktiga funktioner i Universal Media Server
DLNA och UPnP-strömning
Strömmar video, ljud och bilder till alla DLNA- eller UPnP-kompatibla enheter – smarta TV-apparater, konsoler, Blu-ray-spelare och mobilappar.
Direkt transkodning
Konverterar automatiskt media till ett format som målenheten stöder med hjälp av FFmpeg, MEncoder, VLC och andra medföljande transkodare.
Webbhanteringsgränssnitt
Konfigurera mediamappar, enhetsprofiler och transkodningsinställningar från ett webbläsarbaserat administrationsgränssnitt utan kommandoradsåtkomst.
Brett formatstöd
Hanterar praktiskt taget alla video- och ljudformat, inklusive MKV, AVI, MP4, FLAC och mer, med automatisk kodekdetektering per enhet.
Ingen databas krävs
Servern lagrar konfigurations- och metadatacacher som lokala filer — du behöver ingen separat databastjänst för att köra servern.
Varför köra Universal Media Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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