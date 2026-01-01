Vikunja är en egenhostad applikation för uppgifts- och projekthantering som stöder flera visningslägen, inklusive lista, Kanban-tavla, Gantt-schema och tabell. Den erbjuder hierarkisk projektstruktur, uppgiftstilldelningar, förfallodatum, påminnelser, etiketter och filbilagor för komplett uppgiftshantering i ett enda verktyg.

Att egenhosta Vikunja på en VPS håller alla dina uppgifter och projektdata privata utan prenumerationsavgifter per användare. CalDAV-synkronisering synkroniserar uppgifter till kalenderappar, ett mobilanpassat gränssnitt fungerar på alla enheter, och teamdelning med rollbaserade behörigheter stöder både personlig och samarbetsinriktad användning.