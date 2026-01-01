Installera Vikunja med ett klick.
En självhostad uppgiftshanterare med öppen källkod som har list-, Kanban-, Gantt- och tabellvyer, samt teamsamarbete och CalDAV-synkronisering.
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Vad du kan bygga med Vikunja
Vikunja är en egenhostad applikation för uppgifts- och projekthantering som stöder flera visningslägen, inklusive lista, Kanban-tavla, Gantt-schema och tabell. Den erbjuder hierarkisk projektstruktur, uppgiftstilldelningar, förfallodatum, påminnelser, etiketter och filbilagor för komplett uppgiftshantering i ett enda verktyg.
Att egenhosta Vikunja på en VPS håller alla dina uppgifter och projektdata privata utan prenumerationsavgifter per användare. CalDAV-synkronisering synkroniserar uppgifter till kalenderappar, ett mobilanpassat gränssnitt fungerar på alla enheter, och teamdelning med rollbaserade behörigheter stöder både personlig och samarbetsinriktad användning.
Viktiga funktioner i Vikunja
Flera visningslägen
Växla mellan listvy, Kanban-tavla, Gantt-tidslinje och tabellvyer för att arbeta med uppgifter i det format du föredrar.
Lagsamarbete
Dela projekt med teammedlemmar med rollbaserade behörigheter för visning, redigering och uppgiftstilldelning.
CalDAV-synk
Synkronisera uppgifter och förfallodatum till valfri kalenderapp som stöder CalDAV, inklusive Apple Kalender och Thunderbird.
Påminnelser och aviseringar
Ställ in uppgiftspåminnelser via e-post eller push-meddelanden för att hålla koll på deadlines utan att behöva kontrollera appen manuellt.
Hierarkiska projekt
Organisera arbetet i kapslade projekt och underprojekt för att spegla komplexa team- eller organisationsstrukturer.
Varför köra Vikunja på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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