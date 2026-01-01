Installera Temporal med enkelklicksinstallation.
Plattform med öppen källkod för hållbar arbetsflödesexekvering för att bygga feltoleranta, långvariga applikationer i stor skala.
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Vad du kan bygga med Temporal
Temporal är en plattform med öppen källkod för hållbar arbetsflödesexekvering som låter utvecklare skriva långvariga, feltoleranta applikationer som vanlig kod. Arbetsflöden som skrivs med Temporal överlever processkrascher, nätverkspartitioneringar och infrastrukturfel automatiskt — ingen manuell checkpointing, tillståndsmaskiner i databaser eller komplex återförsökslogik krävs. När en arbetare startar om återupptas exekveringen exakt där den slutade.
Denna distribution kör hela Temporal-stacken: servern med PostgreSQL för persistens och Elasticsearch för sökning och synlighet av arbetsflödeshistorik. Det inkluderade webbgränssnittet låter dig övervaka aktiva arbetsflöden, inspektera händelsehistorik, söka bland exekveringar efter status eller anpassade attribut och utlösa signaler — vilket ger ditt team fullständig observerbarhet över pågående affärsprocesser.
Viktiga funktioner i Temporal
Hållbar exekvering
Arbetsflöden överlever processkrascher och infrastrukturåterstarter automatiskt, och återupptar exakt där de slutade utan extra infrastruktur.
Arbetsflödets synlighet
Sökning som drivs av Elasticsearch låter dig filtrera och granska arbetsflödeskörningar efter status, arbetsflödestyp, anpassade sökattribut eller tidsintervall.
Automatiska återförsök
Definiera återförsöksprinciper med konfigurerbar backoff för alla aktiviteter för att hantera tillfälliga fel utan att ändra applikationskoden.
Långvariga arbetsflöden
Har inbyggt stöd för arbetsflöden som körs i minuter, dagar eller år — inklusive schemalagda timers, mänskliga godkännandesteg och externa signaler.
Flerspråkiga SDK:er
Arbetare ansluter via gRPC med hjälp av officiella SDK:er för Go, Python, Java, TypeScript, .NET och PHP.
Varför köra Temporal på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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