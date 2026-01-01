Temporal är en plattform med öppen källkod för hållbar arbetsflödesexekvering som låter utvecklare skriva långvariga, feltoleranta applikationer som vanlig kod. Arbetsflöden som skrivs med Temporal överlever processkrascher, nätverkspartitioneringar och infrastrukturfel automatiskt — ingen manuell checkpointing, tillståndsmaskiner i databaser eller komplex återförsökslogik krävs. När en arbetare startar om återupptas exekveringen exakt där den slutade.

Denna distribution kör hela Temporal-stacken: servern med PostgreSQL för persistens och Elasticsearch för sökning och synlighet av arbetsflödeshistorik. Det inkluderade webbgränssnittet låter dig övervaka aktiva arbetsflöden, inspektera händelsehistorik, söka bland exekveringar efter status eller anpassade attribut och utlösa signaler — vilket ger ditt team fullständig observerbarhet över pågående affärsprocesser.