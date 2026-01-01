Kavita är en funktionsrik egenhostad digital bibliotekshanterare som stöder CBZ, CBR, EPUB, PDF och alla större serie- och e-boksformat. Den autoskannar och katalogiserar din media med automatisk metadataextraktion och tillhandahåller dedikerade läsargränssnitt optimerade för varje innehållstyp – inklusive serier med dubbla siduppslag, höger-till-vänster mangaflöde och Webtoon kontinuerlig rullning.

Att hosta Kavita på din egen VPS gör hela din samling tillgänglig dygnet runt från vilken enhet som helst utan att vara beroende av hemmets hårdvaras drifttid. Stöd för flera användare med rollbaserade behörigheter låter familjer dela ett bibliotek med åldersanpassade åtkomstkontroller, medan OPDS-stöd innebär att vilken kompatibel läsapp som helst kan ansluta till din server.