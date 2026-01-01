Installera Kavita med en klicksinstallation.
Självhostat digitalt bibliotek för serietidningar, manga, light novels och e-böcker med dedikerade läsare och stöd för flera användare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kavita
Kavita är en funktionsrik egenhostad digital bibliotekshanterare som stöder CBZ, CBR, EPUB, PDF och alla större serie- och e-boksformat. Den autoskannar och katalogiserar din media med automatisk metadataextraktion och tillhandahåller dedikerade läsargränssnitt optimerade för varje innehållstyp – inklusive serier med dubbla siduppslag, höger-till-vänster mangaflöde och Webtoon kontinuerlig rullning.
Att hosta Kavita på din egen VPS gör hela din samling tillgänglig dygnet runt från vilken enhet som helst utan att vara beroende av hemmets hårdvaras drifttid. Stöd för flera användare med rollbaserade behörigheter låter familjer dela ett bibliotek med åldersanpassade åtkomstkontroller, medan OPDS-stöd innebär att vilken kompatibel läsapp som helst kan ansluta till din server.
Viktiga funktioner i Kavita
Universell format support
Läs CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- och EPUB-filer med automatisk formatidentifiering och rendering optimerad för varje filtyp.
Specialiserade läsare
Dedikerade läslägen för serier, manga (höger till vänster), e-böcker och Webtoon-rullning anpassar sig automatiskt till varje innehållstyp.
Fleranvändarbibliotek
Skapa obegränsat antal användarkonton med roller som administratör, bibliotekarie och läsare, samt åldersbegränsningskontroller för familjevänlig surfning.
Smart metadata
Kavita+ ansluter till Comic Vine, AniList och andra leverantörer för att automatiskt berika ditt bibliotek med omslag, beskrivningar och information om skapare.
OPDS och Tachiyomi stöd
Kom åt ditt bibliotek via valfri OPDS-kompatibel app eller Tachiyomi-tillägget på Android, vilket ger dig flexibilitet i hur du läser.
Varför köra Kavita på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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