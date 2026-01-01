Installera WUD med ett klick.
Öppen källkodsövervakare som upptäcker uppdateringar av Docker-avbildningar och meddelar dig via dussintals integrerade kanaler.
Välj en VPS-prenumeration för WUD
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WUD
WUD (What's Up Docker) är den aktivt underhållna efterföljaren till whats-up-docker, helt fokuserad på att hålla containeravbilder aktuella över självhostad infrastruktur. Den inspekterar kontinuerligt körande containrar, frågar uppströmsregister och rapporterar exakt vilka avbilder som har nya versioner tillgängliga – WUD har stöd för Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay och självhostade register direkt.
Att självhosta WUD på din egen VPS tar bort allt beroende av tredjeparts SaaS-uppdateringsspårare och behåller hela inventeringen av din containerflotta inom infrastruktur du kontrollerar. Utlösare kan skicka ut meddelanden till Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiska webhooks, eller bygga om stackar automatiskt.
Viktiga funktioner i WUD
Multi-registerbevakning
Spårar uppdateringar över Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay och alla anpassade register utan tillägg per leverantör.
Utlös automatiseringar
Routar händelser för nya versioner till Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, generiska webhooks eller jobb för ombyggnad av containrar.
Webb-UI och REST API
Bläddra bland väntande uppdateringar, granska sammanfattningar och integrera med befintliga kontrollpaneler via ett dokumenterat REST API.
Granulära övervakningsregler
Inkludera eller exkludera containrar efter etikett, namn eller register, och välj mellan jämförelsestrategier för semver, regex eller digest.
Prometheus-mätvärden
Exporterar container och uppdaterar mätvärden på /metrics så att befintliga Grafana-stackar kan varna om föråldrade avbilder.
Lättviktigt fotavtryck
En enda Node.js-container fungerar med en liten lagringsvolym, lämplig för små VPS-instanser vid sidan av produktionsarbetsbelastningar.
Varför köra WUD på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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