WUD (What's Up Docker) är den aktivt underhållna efterföljaren till whats-up-docker, helt fokuserad på att hålla containeravbilder aktuella över självhostad infrastruktur. Den inspekterar kontinuerligt körande containrar, frågar uppströmsregister och rapporterar exakt vilka avbilder som har nya versioner tillgängliga – WUD har stöd för Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay och självhostade register direkt.

Att självhosta WUD på din egen VPS tar bort allt beroende av tredjeparts SaaS-uppdateringsspårare och behåller hela inventeringen av din containerflotta inom infrastruktur du kontrollerar. Utlösare kan skicka ut meddelanden till Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generiska webhooks, eller bygga om stackar automatiskt.