Installera Koillection med ett klick.
Självhostad samlingshanterare för att organisera och katalogisera alla typer av fysiska eller digitala samlingar.
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Vad du kan bygga med Koillection
Koillection är en självhostad applikation för samlingshantering som låter dig katalogisera vad som helst — böcker, vinylskivor, videospel, frimärken, samlarkort eller någon annan samling du underhåller. Till skillnad från molnbaserade katalogiseringstjänster körs Koillection helt på din egen server, vilket håller din samlingsdata privat och under din fulla kontroll.
Byggd på Symfony med ett rent, responsivt gränssnitt, stöder Koillection anpassade metadatafält och webbskrapor, så att du kan berika objekt med exakt den information som är viktig för din samlingstyp. Ett komplett REST API möjliggör integration med externa verktyg, och flerspråksstöd täcker 11+ språk direkt.
Viktiga funktioner i Koillection
Valfri samlingstyp
Katalogisera böcker, spel, vinyl, frimärken eller andra samlarobjekt utan att behöva begränsa dig till förbyggda mallar.
Anpassade metadatafält
Definiera de exakta fälten och datastrukturen som passar din samling snarare än att anpassa dig till ett generiskt schema.
Stöd för webbskrapa
Hämta automatiskt metadata från externa webbplatser för att berika dina objekt med omslag, beskrivningar och detaljer.
REST API-åtkomst
Tillgängliggör din samlingsdata via ett komplett REST API, vilket möjliggör integration med anpassade appar eller automatiseringsflöden.
Flerspråksgränssnitt
Använd Koillection på ditt eget språk — Koillection stöder över 11 språk, där engelska och franska har full täckning.
Varför köra Koillection på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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