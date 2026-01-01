Koillection är en självhostad applikation för samlingshantering som låter dig katalogisera vad som helst — böcker, vinylskivor, videospel, frimärken, samlarkort eller någon annan samling du underhåller. Till skillnad från molnbaserade katalogiseringstjänster körs Koillection helt på din egen server, vilket håller din samlingsdata privat och under din fulla kontroll.

Byggd på Symfony med ett rent, responsivt gränssnitt, stöder Koillection anpassade metadatafält och webbskrapor, så att du kan berika objekt med exakt den information som är viktig för din samlingstyp. Ett komplett REST API möjliggör integration med externa verktyg, och flerspråksstöd täcker 11+ språk direkt.