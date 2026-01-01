Distribuera PdfDing med en klicksinstallation.
Självhostad PDF-hanterare med webbläsarbaserad visning, anteckningsfunktion och synkronisering av läsposition mellan enheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PdfDing
PdfDing är en egenhostad PDF-hanterare och visare som kommer ihåg din läsposition över olika enheter, så att du kan börja läsa på en dator och fortsätta på en telefon utan att tappa bort dig. Du organiserar filer i arbetsytor och samlingar med taggning på flera nivåer, favoritmärkning och arkivering. Den webbläsarbaserade visaren låter dig kommentera, markera, lägga till text, rita och signera dokument — med alla kommentarer lagrade på servern och synkroniserade över alla enheter.
Att egenhosta PdfDing på din egen VPS håller ditt dokumentbibliotek privat: inga filer laddas upp till en molntjänst, ingen användningsanalys och full kontroll över vem som kan komma åt din instans. Valfri OIDC enkel inloggning, tvåfaktorsautentisering och åtkomstkontroller per länk gör den praktisk för både personligt bruk och för små team.
Viktiga funktioner i PdfDing
Enhetsöverskridande synkronisering
Läsposition, anteckningar och digitala signaturer synkroniserar sig mellan alla enheter så att du aldrig tappar bort dig när du växlar mellan dator och mobil.
Anteckning och redigering
Lägg till text, markeringar, ritningar och kommentarer direkt i webbläsaren – inget tredjepartsverktyg behövs – och lagra anteckningarna på servern.
Samlingar och taggning
Organisera PDF-filer i arbetsytor och samlingar med flernivåtaggar, stjärnmärkning och arkivering för ett strukturerat personligt bibliotek eller teambibliotek.
Digitala signaturer
Signera dokument i webbläsaren och synkronisera och bevara signaturerna på alla dina enheter utan att installera någon skrivbordsprogramvara.
SSO och tvåfaktorsautentisering
Integrera med valfri OIDC-leverantör för enkel inloggning, och säkra konton med tvåfaktorsautentisering via TOTP eller WebAuthn-hårdvarunyckel.
Delbara länkar
Generera åtkomstkontrollerade delningslänkar med QR-koder för enskilda PDF-filer, vilket gör det enkelt att dela dokument utan att ge fullständig kontotillgång.
Varför köra PdfDing på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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