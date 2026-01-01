PdfDing är en egenhostad PDF-hanterare och visare som kommer ihåg din läsposition över olika enheter, så att du kan börja läsa på en dator och fortsätta på en telefon utan att tappa bort dig. Du organiserar filer i arbetsytor och samlingar med taggning på flera nivåer, favoritmärkning och arkivering. Den webbläsarbaserade visaren låter dig kommentera, markera, lägga till text, rita och signera dokument — med alla kommentarer lagrade på servern och synkroniserade över alla enheter.

Att egenhosta PdfDing på din egen VPS håller ditt dokumentbibliotek privat: inga filer laddas upp till en molntjänst, ingen användningsanalys och full kontroll över vem som kan komma åt din instans. Valfri OIDC enkel inloggning, tvåfaktorsautentisering och åtkomstkontroller per länk gör den praktisk för både personligt bruk och för små team.