Installera Polaris med en klicksinstallation.
Lättviktig Rust-driven musikstreamingserver som lägger din personliga samling på alla dina enheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Polaris
Polaris är en musikstreamingserver med öppen källkod, skriven i Rust, byggd för att göra ett personligt musikbibliotek tillgängligt från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst med minimal hårdvara. Rust-kärnan håller minnesanvändningen och CPU-belastningen tillräckligt låg för att bekvämt kunna köras på VPS-planer på ingångsnivå, samtidigt som den bekvämt indexerar bibliotek med tiotusentals spår i FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- och AIFF-format.
Att själv hosta Polaris håller varje album, rip och Bandcamp-nedladdning under din kontroll, utan månadsavgift, ingen katalogomsättning, och Polaris säljer ingen lyssningsdata till tredje part. Den första personen som öppnar webbgränssnittet slutför en kort installationsguide som kopplar bibliotekssökvägen till ett administratörskonto, så att initiala inloggningsuppgifter aldrig dyker upp i loggar eller i distributionsmallen.
Viktiga funktioner i Polaris
Rust-prestanda
Inbyggd Rust-implementering håller minnes- och CPU-användningen låg så att ett stort bibliotek strömmar smidigt även på de minsta VPS-planerna.
Stöd för förlustfritt format
Strömmar FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV och AIFF i originalkvalitet utan påtvingad omkodning av dina masterfiler.
Inställningsguide för första besöket
Ett guidat välkomstflöde kopplar din musikmapp till ett administratörskonto vid första laddningen, utan hårdkodade standarduppgifter i avbildningen.
Fleranvändarspellistor
Varje hushållsmedlem får sitt eget konto, spellistor och lyssningshistorik utan att korsa bibliotek på en delad server.
Subsonic-kompatibel API
Exponerar ett Subsonic-kompatibelt API så att tiotals community-klienter för iOS, Android och datorer kan ansluta utan en egenutvecklad app.
Webbläsarbaserad admin
Du kan redigera hela konfigurationen – användare, monteringspunkter, DDNS, regler för albumomslag – direkt från webbgränssnittet utan att behöva ansluta till containern via shell.
Varför köra Polaris på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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