Polaris är en musikstreamingserver med öppen källkod, skriven i Rust, byggd för att göra ett personligt musikbibliotek tillgängligt från vilken webbläsare eller mobil enhet som helst med minimal hårdvara. Rust-kärnan håller minnesanvändningen och CPU-belastningen tillräckligt låg för att bekvämt kunna köras på VPS-planer på ingångsnivå, samtidigt som den bekvämt indexerar bibliotek med tiotusentals spår i FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- och AIFF-format.

Att själv hosta Polaris håller varje album, rip och Bandcamp-nedladdning under din kontroll, utan månadsavgift, ingen katalogomsättning, och Polaris säljer ingen lyssningsdata till tredje part. Den första personen som öppnar webbgränssnittet slutför en kort installationsguide som kopplar bibliotekssökvägen till ett administratörskonto, så att initiala inloggningsuppgifter aldrig dyker upp i loggar eller i distributionsmallen.