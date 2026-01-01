Installera Forgejo med ettklicksinstallation.
Lättviktig självhhostad Git-tjänst med ett komplett webbgränssnitt, pull requests, ärendehantering och CI/CD-pipelines.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Forgejo
Forgejo är en community-driven, självhostad Git-tjänst som uppstod som en fork av Gitea med ett starkt fokus på transparens och användarinflytande. Den tillhandahåller allt team behöver för att hosta, samarbeta och hantera mjukvaruprojekt — från lagringshantering och kodgranskning till ärendehantering, wikis och inbyggda CI/CD-åtgärder — i ett lättviktigt, resurseffektivt paket som körs bekvämt på en liten VPS.
Att själv hosta din Git-infrastruktur med Forgejo innebär fullständigt ägande av din källkod, inget beroende av tredjepartsplattformar och full efterlevnad av krav på datalagring. Du får samarbetsfunktioner i företagsklass utan pris per användarlicens eller risken för policyändringar från externa leverantörer som låser ditt team ute från sina egna lagringsplatser.
Viktiga funktioner i Forgejo
Full Git-hosting
Hantera lagringsplatser med SSH- och HTTPS-åtkomst, grenskydd och en webbaserad diff-visare för kodgranskning.
Pull requests och recensioner
Strukturerat arbetsflöde för kodgranskning med inbäddade kommentarer, krav på godkännande och sammanslagningsstrategier för kvalitetskontroll.
Ärendehantering
Inbyggd ärendehanterare med etiketter, milstolpar och projektavlor för att hantera arbete tillsammans med den kod det är kopplat till.
Inbyggda CI/CD-åtgärder
GitHub Actions-kompatibel automatisering låter dig köra tester och distributioner direkt i Forgejo utan externa CI-tjänster.
Paketregister
Hosta Docker-avbildningar, NPM-paket och andra artefakter på samma plattform som din källkod för en enhetlig leveranskedja.
Federationsstöd
ActivityPub-baserad federering möjliggör instansöverskridande samarbete, vilket minskar beroendet av en enda centraliserad värdtjänstleverantör.
Varför köra Forgejo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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