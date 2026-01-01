Forgejo är en community-driven, självhostad Git-tjänst som uppstod som en fork av Gitea med ett starkt fokus på transparens och användarinflytande. Den tillhandahåller allt team behöver för att hosta, samarbeta och hantera mjukvaruprojekt — från lagringshantering och kodgranskning till ärendehantering, wikis och inbyggda CI/CD-åtgärder — i ett lättviktigt, resurseffektivt paket som körs bekvämt på en liten VPS.

Att själv hosta din Git-infrastruktur med Forgejo innebär fullständigt ägande av din källkod, inget beroende av tredjepartsplattformar och full efterlevnad av krav på datalagring. Du får samarbetsfunktioner i företagsklass utan pris per användarlicens eller risken för policyändringar från externa leverantörer som låser ditt team ute från sina egna lagringsplatser.