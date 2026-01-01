Installera Weaviate med installation med ett klick.
Vektordatabas med öppen källkod för AI-applikationer med semantisk sökning, hybridsökning och LLM-integrationer.
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Vad du kan bygga med Weaviate
Weaviate är en vektordatabas med öppen källkod, utformad för AI-drivna applikationer. Den lagrar dataobjekt tillsammans med deras vektorbäddar, vilket möjliggör snabb semantisk likhetssökning som går bortom sökordsmatchning för att hitta konceptuellt relaterat innehåll. Den stöder hybridsökning som kombinerar vektor- och sökordsmetoder för optimal hämtningsnoggrannhet.
Att hosta Weaviate själv på en VPS ger AI-applikationer en dedikerad vektorlagring utan avgifter per fråga och full kontroll över dataregionen. Den integrerar med stora LLM-leverantörer, inklusive OpenAI, Cohere och Hugging Face, och ansluter direkt till LangChain och LlamaIndex för att bygga RAG-pipelines och semantiska sökfunktioner.
Viktiga funktioner i Weaviate
Semantisk vektorsökning
Hitta konceptuellt liknande innehåll med hjälp av vektorinbäddningar istället för exakt nyckelordsmatchning för smartare sökresultat.
Hybridsökning
Kombinera vektorsimilaritet och BM25-nyckelordssökning med konfigurerbar viktning för det bästa av båda hämtningsmetoderna.
LLM-integrationer
Inbyggda moduler ansluter Weaviate till OpenAI, Cohere och Hugging Face för automatisk inbäddningsgenerering och generativa frågor.
GraphQL och REST API
Fråga och hantera data via ett GraphQL API eller REST-slutpunkter med klientbibliotek för Python, JavaScript, Go och Java.
Multimodalt stöd
Lagra och sök i text-, bild-, ljud- och videoobjekt med hjälp av den lämpliga vektoriseringsmodulen för varje datatyp.
Varför köra Weaviate på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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