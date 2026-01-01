Weaviate är en vektordatabas med öppen källkod, utformad för AI-drivna applikationer. Den lagrar dataobjekt tillsammans med deras vektorbäddar, vilket möjliggör snabb semantisk likhetssökning som går bortom sökordsmatchning för att hitta konceptuellt relaterat innehåll. Den stöder hybridsökning som kombinerar vektor- och sökordsmetoder för optimal hämtningsnoggrannhet.

Att hosta Weaviate själv på en VPS ger AI-applikationer en dedikerad vektorlagring utan avgifter per fråga och full kontroll över dataregionen. Den integrerar med stora LLM-leverantörer, inklusive OpenAI, Cohere och Hugging Face, och ansluter direkt till LangChain och LlamaIndex för att bygga RAG-pipelines och semantiska sökfunktioner.