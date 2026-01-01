Profilarr ansluter dina självhostade Radarr- och Sonarr-instanser till community-drivna databaser med kvalitetsprofiler och anpassade format, och tillämpar testade konfigurationer automatiskt istället för att kräva manuell inmatning. Det ersätter timmar av inställningar per instans med en enda synkroniseringsoperation, vilket håller varje arr-app i din stack i linje med de senaste community-standarderna.

Att själv hosta Profilarr tillsammans med din mediestack innebär att profiluppdateringar sker enligt ditt schema, med full insyn i vad som ändrats och varför – ingen förlitan på externa tjänster för att pusha konfiguration till dina lokala appar.