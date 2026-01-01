Installera Profilarr med en klicksinstallation.
Automatiseringsverktyg som synkroniserar kvalitetsprofiler och anpassade format från community-databaser till dina Radarr- och Sonarr-instanser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Profilarr
Profilarr ansluter dina självhostade Radarr- och Sonarr-instanser till community-drivna databaser med kvalitetsprofiler och anpassade format, och tillämpar testade konfigurationer automatiskt istället för att kräva manuell inmatning. Det ersätter timmar av inställningar per instans med en enda synkroniseringsoperation, vilket håller varje arr-app i din stack i linje med de senaste community-standarderna.
Att själv hosta Profilarr tillsammans med din mediestack innebär att profiluppdateringar sker enligt ditt schema, med full insyn i vad som ändrats och varför – ingen förlitan på externa tjänster för att pusha konfiguration till dina lokala appar.
Viktiga funktioner i Profilarr
Automatisk profilsynkronisering
Hämtar kvalitetsprofiler från fjärranslutna community-databaser och tillämpar dem på Radarr och Sonarr utan manuell kopiering och inklistring mellan instanser.
Anpassad formathantering
Synkroniserar anpassade formatdefinitioner och poäng så att varje instans i din stack använder samma testade konfiguration.
Stöd för flera instanser
Hantera flera Radarr- och Sonarr-instanser från ett enda gränssnitt, och håll dem alla konsekventa utan att duplicera arbete.
Webbgränssnitt ingår
Webbläsarbaserat gränssnitt för att hantera anslutningar, utlösa synkroniseringar och granska tillämpade ändringar — ingen SSH eller CLI krävs.
Beständig konfiguration
Alla instansuppgifter och synkroniseringsstatus lagras på en namngiven Docker-volym och överlever omstarter av containrar och bilduppgraderingar.
Varför köra Profilarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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