Dolibarr är en modulär, öppen källkods-ERP- och CRM-plattform som täcker hela spektrumet av affärsverksamhet – kundhantering, offerter, fakturor, lager, projekt, personalresurser och bokföring – i ett enda integrerat system. Dess modulbaserade arkitektur låter dig aktivera endast de funktioner ditt företag behöver, vilket håller gränssnittet rent och överskådligt när dina behov växer.

Att självhosta Dolibarr på din VPS innebär att din finansiella data, dina kundregister och affärsdokument lagras på infrastruktur du helt kontrollerar. Det finns inga licensavgifter per användare, inga leverantörspålagda lagringsgränser och ingen prenumeration krävs för att låsa upp avancerade moduler – vilket gör det till ett kostnadseffektivt långsiktigt val för växande företag som vill ha fullständigt ägarskap över sin operativa data.