Installera Dolibarr med en klicksinstallation.
Öppen källkods-ERP- och CRM-plattform för hantering av försäljning, fakturering, lager och affärsverksamhet.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Dolibarr
Dolibarr är en modulär, öppen källkods-ERP- och CRM-plattform som täcker hela spektrumet av affärsverksamhet – kundhantering, offerter, fakturor, lager, projekt, personalresurser och bokföring – i ett enda integrerat system. Dess modulbaserade arkitektur låter dig aktivera endast de funktioner ditt företag behöver, vilket håller gränssnittet rent och överskådligt när dina behov växer.
Att självhosta Dolibarr på din VPS innebär att din finansiella data, dina kundregister och affärsdokument lagras på infrastruktur du helt kontrollerar. Det finns inga licensavgifter per användare, inga leverantörspålagda lagringsgränser och ingen prenumeration krävs för att låsa upp avancerade moduler – vilket gör det till ett kostnadseffektivt långsiktigt val för växande företag som vill ha fullständigt ägarskap över sin operativa data.
Viktiga funktioner i Dolibarr
Integrerad CRM
Spåra leads, hantera kontakter och övervaka säljprocessen från första kontakten till signerad faktura på ett och samma ställe.
Fakturering och offerter
Generera professionella offerter, konvertera dem till beställningar och utfärda fakturor med automatisk betalningsspårning och påminnelser.
Lagerhantering
Övervaka lagernivåer, hantera inköpsorder och spåra produktförflyttningar mellan lager eller platser.
Projekt och tidspårning
Tilldela uppgifter, logga tid mot projekt och mät lönsamhet med inbyggd resurs- och budgethantering.
Modulär arkitektur
Aktivera endast de moduler ditt företag behöver idag, och aktivera sedan fler funktioner när din verksamhet växer.
Varför köra Dolibarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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