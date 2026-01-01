Documenso är ett alternativ med öppen källkod till DocuSign, byggt för organisationer som behöver säkra, juridiskt bindande digitala signaturer utan att överlämna kontrollen över känsliga dokument till en tredjeparts SaaS-leverantör. Det stöder arbetsflöden för signering av flera parter, dokumentmallar och omfattande granskningsloggar, med ett rent gränssnitt som passar för juridiska team, HR-team och ekonomiteam.

Att självhosta Documenso på din VPS håller varje dokument, signatur och granskningslogg på din egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per dokument, inga lagringsgränser som åläggs av en leverantör och ingen risk för dataexponering via en delad plattform. Lokal certifikathantering och konfigurerbar SMTP säkerställer att signeringsprocessen förblir helt under din kontroll.