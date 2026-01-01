Installera Documenso med en klicksinstallation.
Plattform för dokumentsignering med öppen källkod för juridiskt bindande digitala signaturer med fullt dataägarskap.
Välj en VPS-prenumeration för Documenso
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Documenso
Documenso är ett alternativ med öppen källkod till DocuSign, byggt för organisationer som behöver säkra, juridiskt bindande digitala signaturer utan att överlämna kontrollen över känsliga dokument till en tredjeparts SaaS-leverantör. Det stöder arbetsflöden för signering av flera parter, dokumentmallar och omfattande granskningsloggar, med ett rent gränssnitt som passar för juridiska team, HR-team och ekonomiteam.
Att självhosta Documenso på din VPS håller varje dokument, signatur och granskningslogg på din egen infrastruktur. Det finns inga avgifter per dokument, inga lagringsgränser som åläggs av en leverantör och ingen risk för dataexponering via en delad plattform. Lokal certifikathantering och konfigurerbar SMTP säkerställer att signeringsprocessen förblir helt under din kontroll.
Viktiga funktioner i Documenso
Flerpartssignering
Dirigera dokument till flera undertecknare i sekventiell eller parallell ordning och spåra slutförandestatus i realtid.
Omfattande granskningsloggar
Vi loggar varje åtgärd med tidsstämplar och IP-adresser, vilket skapar det bevisunderlag som krävs för juridiska ändamål och efterlevnad.
Dokumentmallar
Spara ofta använda dokumentstrukturer som mallar för att snabba upp återkommande signeringsflöden som avtal och sekretessavtal.
Lokal certifikatsignering
Med ett lokalt hanterat certifikat signerar du dokument, vilket håller den kryptografiska processen helt inom er infrastruktur.
E-postmeddelanden
Automatiserade påminnelser och statusuppdateringar håller alla parter informerade utan manuell uppföljning från dokumentavsändare.
Varför köra Documenso på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.