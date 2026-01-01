VERT är ett filkonverteringsverktyg med öppen källkod som bearbetar allt lokalt i webbläsaren med hjälp av WebAssembly. Filer lämnar aldrig användarens enhet — det sker ingen serverbaserad bearbetning, ingen uppladdning och ingen datalagring. Det konverterar dokument, bilder, ljud och video med hjälp av FFmpeg-WASM.

Att själv hosta VERT på en VPS gör det tillgängligt som ett privat teamverktyg som är tillgängligt från vilken webbläsare som helst utan att förlita sig på tredjeparts konverteringstjänster. Batchkonvertering med dra-och-släpp, inga filstorleksbegränsningar och noll molnberoende gör det till ett praktiskt alternativ för integritetsmedvetna arbetsflöden.