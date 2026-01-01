Gramps Web är det samarbetsinriktade webbgränssnittet för Gramps, den mest använda släktforskningsplattformen med öppen källkod. Den förvandlar din privata släktträdsdatabas till en webbapplikation för flera användare – tillgänglig från vilken webbläsare som helst – komplett med interaktiva diagram, kartor, fulltextsökning och verktyg för DNA-analys. Till skillnad från molnbaserade släktforskningstjänster som tjänar pengar på din släktdata, körs Gramps Web helt på din egen VPS, vilket håller varje förfäderspost, dokument och foto under din fulla kontroll.

Gramps Web använder Gramps eget databasformat, så befintlig Gramps-data från skrivbordet importeras direkt och ändringar som görs via webbgränssnittet synkroniseras tillbaka till skrivbordsappen. Den första användaren som registrerar sig blir trädets ägare och administratör.