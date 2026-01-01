Installera Gramps Web med ettklicksinstallation.
Självhostad släktforskningsplattform för att bygga, utforska och dela släktträd från vilken webbläsare som helst.
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Vad du kan bygga med Gramps Web
Gramps Web är det samarbetsinriktade webbgränssnittet för Gramps, den mest använda släktforskningsplattformen med öppen källkod. Den förvandlar din privata släktträdsdatabas till en webbapplikation för flera användare – tillgänglig från vilken webbläsare som helst – komplett med interaktiva diagram, kartor, fulltextsökning och verktyg för DNA-analys. Till skillnad från molnbaserade släktforskningstjänster som tjänar pengar på din släktdata, körs Gramps Web helt på din egen VPS, vilket håller varje förfäderspost, dokument och foto under din fulla kontroll.
Gramps Web använder Gramps eget databasformat, så befintlig Gramps-data från skrivbordet importeras direkt och ändringar som görs via webbgränssnittet synkroniseras tillbaka till skrivbordsappen. Den första användaren som registrerar sig blir trädets ägare och administratör.
Viktiga funktioner i Gramps Web
Interaktiva släktträd
Solfjäderdiagram, antavlor, ättlingsträd och tidslinjevisualiseringar ger olika perspektiv på din släktforskning i webbläsaren.
Fulltextsökning
Sök igenom alla personer, platser, händelser, källor och anteckningar i ditt träd omedelbart — inklusive innehåll i bifogade dokument och media.
Datorsynk
Använder Gramps eget databasformat för dubbelriktad synkronisering med Gramps skrivbordsapp, så att ändringar på webben och skrivbordet förblir i fas.
Fleranvändarsamarbete
Bjud in familjemedlemmar med rollbaserade behörigheter — redaktörer kan lägga till poster medan tittare bara kan bläddra, vilket håller din data organiserad.
DNA-analysverktyg
Kromosomläsare, visualisering av delade DNA-segment och kit-hantering för att integrera genetisk släktforskningsdata tillsammans med traditionella register.
Varför köra Gramps Web på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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