Installera CryptPad i en ettklicksinstallation.
End-to-end-krypterad samarbetsbaserad kontorssvit där servern aldrig ser innehållet i dina dokument.
Välj en VPS-prenumeration för CryptPad
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CryptPad
CryptPad är en öppen källkod, end-to-end-krypterad samarbetsorienterad kontorssvit. Till skillnad från molnredigerare som lagrar dokument i klartext på servern, krypterar CryptPad allt i webbläsaren innan det når servern – vilket innebär att värden aldrig har tillgång till vad användarna skriver, ritar eller skapar. Denna nollkunskapsarkitektur gör den lämplig för team som hanterar känslig information, organisationer under strikta dataregleringar, eller alla som vill ha samarbete i realtid utan att behöva lita på en tjänsteleverantör med sitt innehåll.
Att själv hosta CryptPad på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över ditt teams dokument, användardata och lagring – utan användningsbegränsningar, inga prenumerationsavgifter och ingen extern molnberoende.
Viktiga funktioner i CryptPad
Nollkunskapskryptering
Vi krypterar allt dokumentinnehåll i webbläsaren innan det når servern, så värden – inklusive du – kan aldrig läsa lagrade dokument.
Fullständig kontorssvit
Skapa och samarbeta kring textdokument, kalkylblad, presentationer, kodfiler, Kanban-tavlor, whiteboards och formulär — allt i realtid.
Gästsamarbete
Dela vilket dokument som helst via länk, och medarbetare kan redigera utan att registrera ett konto, samtidigt som tjänsten bibehåller fullständig end-to-end-kryptering under hela processen.
Team-enheter
Organisera dokument i delade teamenheter med mappstrukturer och detaljerade åtkomstbehörigheter för olika medlemmar eller grupper.
Servern lagrar ingen klartext
Även om någon attackerar servern, förblir lagrad data krypterad chiffertext. Ingen kan läsa den utan krypteringsnycklarna som endast klienterna har.
Varför köra CryptPad på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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