CryptPad är en öppen källkod, end-to-end-krypterad samarbetsorienterad kontorssvit. Till skillnad från molnredigerare som lagrar dokument i klartext på servern, krypterar CryptPad allt i webbläsaren innan det når servern – vilket innebär att värden aldrig har tillgång till vad användarna skriver, ritar eller skapar. Denna nollkunskapsarkitektur gör den lämplig för team som hanterar känslig information, organisationer under strikta dataregleringar, eller alla som vill ha samarbete i realtid utan att behöva lita på en tjänsteleverantör med sitt innehåll.

Att själv hosta CryptPad på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över ditt teams dokument, användardata och lagring – utan användningsbegränsningar, inga prenumerationsavgifter och ingen extern molnberoende.