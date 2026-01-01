Checkmk är en omfattande plattform för övervakning av infrastruktur och applikationer som kombinerar Nagios-kompatibla insticksprogram med ett modernt webbgränssnitt, automatisk tjänsteupptäckt och inbyggda kontrollpaneler. Community Edition (tidigare Raw Edition) är helt öppen källkod och inkluderar den kompletta övervakningsmotorn, agentmottagare, meddelanderouting och rapporteringsfunktioner som används av tiotusentals organisationer för att övervaka servrar, switchar, virtualiseringsvärdar och molnarbetsbelastningar från en enda översikt.

Att köra Checkmk på din VPS håller alla referenser, värdnamn och mätvärden inom din egen infrastruktur. Automatisk upptäckt skannar värdar vid första registreringen och föreslår rätt tjänstekontroller för det operativsystem och den programvara som hittas, vilket dramatiskt minskar installationstiden jämfört med att manuellt konfigurera varje mätvärde.