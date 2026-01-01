Driftsätt Checkmk med en klicksinstallation.
Omfattande infrastrukturövervakning med autoupptäckt, agentfria kontroller, översikter och aviseringar för servrar, nätverk och molnarbetsbelastningar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Checkmk
Checkmk är en omfattande plattform för övervakning av infrastruktur och applikationer som kombinerar Nagios-kompatibla insticksprogram med ett modernt webbgränssnitt, automatisk tjänsteupptäckt och inbyggda kontrollpaneler. Community Edition (tidigare Raw Edition) är helt öppen källkod och inkluderar den kompletta övervakningsmotorn, agentmottagare, meddelanderouting och rapporteringsfunktioner som används av tiotusentals organisationer för att övervaka servrar, switchar, virtualiseringsvärdar och molnarbetsbelastningar från en enda översikt.
Att köra Checkmk på din VPS håller alla referenser, värdnamn och mätvärden inom din egen infrastruktur. Automatisk upptäckt skannar värdar vid första registreringen och föreslår rätt tjänstekontroller för det operativsystem och den programvara som hittas, vilket dramatiskt minskar installationstiden jämfört med att manuellt konfigurera varje mätvärde.
Viktiga funktioner i Checkmk
Automatisk upptäckt av tjänster
Lägg till en värd så inspekterar Checkmk den för operativsystem, tjänster, filsystem, nätverksgränssnitt och programvara, och föreslår automatiskt rätt övervakningskontroller.
Agent- och agentlösa kontroller
Övervaka servrar via lättviktiga agenter på Linux, Windows och Unix, eller använd SNMP, IPMI, REST API:er och dussintals integrationer för switchar, hypervisorar och molntjänster.
Instrumentpaneler och rapporter
Färdiga vyer omfattar värdöversikt, problemstatus, prestandagrafer och SLA-rapportering, med en grafisk redigerare för anpassade översikter och aviseringar.
Smart avisering
Aviseringsdirigering med eskaleringsregler, tysta timmar med tidsfönsterstöd, flerkanalsleverans och anpassningsbara mallar per värdgrupp och team.
Distribuerad övervakning
Skala till flera platser med central administration, fjärranslutna satellitservrar och synkroniserad konfigurationsreplikering över geografiska områden.
Varför köra Checkmk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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