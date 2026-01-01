LavinMQ är en lättviktig, högpresterande meddelandekö byggd kring AMQP 0-9-1-protokollet. Den är designad med genomströmning i åtanke och presterar upp till en miljon meddelanden per sekund samtidigt som den bibehåller låg minnes- och CPU-användning — vilket gör den till ett idealiskt val för team som behöver tillförlitlig meddelandehantering utan tunga infrastrukturkostnader.

Att själva hosta LavinMQ på er VPS ger er full kontroll över er meddelandeinfrastruktur. Den stöder direkta, ämnesbaserade, fanout- och avancerade utbytestyper, tillsammans med klustring, federation, strömköer, MQTT och Prometheus-övervakning — allt som behövs för meddelandepipelines av produktionskvalitet.