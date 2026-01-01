Installera LavinMQ med en klicksinstallation.
Högpresterande AMQP-meddelandemäklare som levererar upp till en miljon meddelanden per sekund med ett inbyggt webbhanteringsgränssnitt.
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Vad du kan bygga med LavinMQ
LavinMQ är en lättviktig, högpresterande meddelandekö byggd kring AMQP 0-9-1-protokollet. Den är designad med genomströmning i åtanke och presterar upp till en miljon meddelanden per sekund samtidigt som den bibehåller låg minnes- och CPU-användning — vilket gör den till ett idealiskt val för team som behöver tillförlitlig meddelandehantering utan tunga infrastrukturkostnader.
Att själva hosta LavinMQ på er VPS ger er full kontroll över er meddelandeinfrastruktur. Den stöder direkta, ämnesbaserade, fanout- och avancerade utbytestyper, tillsammans med klustring, federation, strömköer, MQTT och Prometheus-övervakning — allt som behövs för meddelandepipelines av produktionskvalitet.
Viktiga funktioner i LavinMQ
Hög genomströmning
Med en kapacitet på upp till en miljon meddelanden per sekund, levererar LavinMQ enastående prestanda för krävande meddelandeflöden.
AMQP och MQTT-stöd
Har inbyggt stöd för AMQP 0-9-1 och MQTT-protokoll, vilket gör det kompatibelt med ett brett utbud av meddelandeklienter och bibliotek.
Webbhanteringsgränssnitt
Inbyggt hanteringsgränssnitt låter dig övervaka köer, utbyten, anslutningar och meddelandehastigheter från vilken webbläsare som helst.
Avancerade utbytestyper
Stöder direkta, topic-, fanout-, konsekvent hash-, dead letter- och fördröjda meddelandeutbyten för flexibel routningslogik.
Klustring och federation
Skala horisontellt med inbyggt klustrings- och federationsstöd för distribuerade, högtillgängliga distributioner.
Prometheus-integration
Exponerar mätvärden för Prometheus-skrapning, vilket möjliggör sömlös integration med Grafana-paneler och varningspipelines.
Varför köra LavinMQ på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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