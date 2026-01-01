Installera Notifuse med ett klick.
Självhostad e-postplattform för marknadsföringskampanjer och transaktionsmejl med leverans från flera leverantörer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Notifuse
Notifuse är en självhostad e-postplattform med öppen källkod som samlar marknadsföringskampanjer och transaktionell e-postleverans i ett enda system. Till skillnad från prenumerationsbaserade tjänster som Mailchimp eller Brevo, körs Notifuse på din egen server, vilket eliminerar avgifter per e-post och håller din prenumerantdata helt privat och under din kontroll.
Plattformen stöder flera e-postleverantörer, inklusive Amazon SES, Mailgun och Postmark, så du kan dirigera meddelanden via vilken backend som helst som passar dina kostnads- och leveranskrav. En dra-och-släpp-kampanjredigerare, målgruppssegmentering, spårning av öppningar och klick, samt ett REST API för programmatiska transaktionella e-postmeddelanden ger både marknadsförare och utvecklare allt de behöver från en enda självhostad distribution.
Viktiga funktioner i Notifuse
Kampanjredigerare
Bygg e-postkampanjer med en dra-och-släpp-redigerare som inkluderar A/B-testning, schemaläggning och förhandsgranskning i realtid.
Transaktionell e-post API
Skicka händelsestyrda e-postmeddelanden programmatiskt via REST API med Liquid-mallar för dynamiskt personligt innehåll.
Multileverantörsleverans
Dirigera e-post via Amazon SES, Mailgun, Postmark eller någon SMTP-leverantör utan att ändra dina mallar eller arbetsflöden.
Prenumerantsegmentering
Rikta kampanjer till specifika målgruppssegment baserat på prenumerantattribut och tidigare engagemangshistorik.
Öppnings- och klickspårning
Mät kampanjprestanda med detaljerade öppningsfrekvenser, klickspårning och leveransanalys direkt i översikten.
Varför köra Notifuse på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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