Notifuse är en självhostad e-postplattform med öppen källkod som samlar marknadsföringskampanjer och transaktionell e-postleverans i ett enda system. Till skillnad från prenumerationsbaserade tjänster som Mailchimp eller Brevo, körs Notifuse på din egen server, vilket eliminerar avgifter per e-post och håller din prenumerantdata helt privat och under din kontroll.

Plattformen stöder flera e-postleverantörer, inklusive Amazon SES, Mailgun och Postmark, så du kan dirigera meddelanden via vilken backend som helst som passar dina kostnads- och leveranskrav. En dra-och-släpp-kampanjredigerare, målgruppssegmentering, spårning av öppningar och klick, samt ett REST API för programmatiska transaktionella e-postmeddelanden ger både marknadsförare och utvecklare allt de behöver från en enda självhostad distribution.