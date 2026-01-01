Installera Razzia med ettklicksinstallation.
Självhostad quizplattform i realtid för att köra quiztävlingar för flera spelare från din egen VPS.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Razzia
Razzia är en självhostad frågesportplattform i realtid med öppen källkod, utformad för liveevenemang, teamträffar och klassrumssessioner. En värd skapar ett spelrum via den lösenordsskyddade administratörspanelen, delar rumskoden med deltagarna och styr tempot i frågesporten – allt körs i vilken modern webbläsare som helst utan att deltagarna behöver ladda ner någon app.
Att själv hosta Razzia på din egen VPS håller ditt frågesportsinnehåll och deltagardata privata, utan avgifter per spel eller beroende av en tredjepartstjänst. Den lätta distributionen med en enda container gör den praktisk för både tillfälliga evenemang och regelbundna återkommande teamaktiviteter.
Viktiga funktioner i Razzia
Realtidsflerspelare
WebSocket-drivet live-spel levererar frågor och poäng till alla deltagare samtidigt utan märkbart lagg, även över olika nätverk.
Ingen app krävs
Deltagare ansluter direkt via vilken modern webbläsare som helst med en rumskod – inget konto, ingen installation och inget krångel med registrering innan frågesporten börjar.
Chefsöversikt
Det lösenordsskyddade /manager-gränssnittet ger värden fullständig kontroll över spelflödet – starta, avancera och avsluta omgångar i sin egen takt.
Anpassat quizinnehåll
Definiera frågesporter som JSON-filer lagrade på din server, vilket ger dig full kontroll över frågor, svar och poängsättning utan någon leverantörslåsning.
Samtidiga rum
Kör flera oberoende spelrum från en enda instans, så att en distribution kan betjäna flera team eller sessioner samtidigt.
Varför köra Razzia på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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