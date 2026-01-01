Razzia är en självhostad frågesportplattform i realtid med öppen källkod, utformad för liveevenemang, teamträffar och klassrumssessioner. En värd skapar ett spelrum via den lösenordsskyddade administratörspanelen, delar rumskoden med deltagarna och styr tempot i frågesporten – allt körs i vilken modern webbläsare som helst utan att deltagarna behöver ladda ner någon app.

Att själv hosta Razzia på din egen VPS håller ditt frågesportsinnehåll och deltagardata privata, utan avgifter per spel eller beroende av en tredjepartstjänst. Den lätta distributionen med en enda container gör den praktisk för både tillfälliga evenemang och regelbundna återkommande teamaktiviteter.