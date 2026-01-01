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Webhook-leveranstjänst med öppen källkod, automatiska återförsök, meddelandesignering och en inbäddningsbar kundslutpunktsportal.

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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Svix

Svix är en plattform för leverans av webhooks med öppen källkod, redo för företag, som hanterar allt som krävs för att skicka tillförlitliga webhooks i stor skala. Den hanterar automatiska återförsök med exponentiell backoff, övervakning av slutpunkters hälsa, meddelandesignering och verifiering, samt en fullständig granskningslogg över varje leveransförsök – så du behöver inte bygga någon av denna infrastruktur själv.

En inbäddningsbar portalkomponent låter din applikations kunder själva hantera sina webhook-slutpunkter och händelseprenumerationer. Svix är byggd i Rust för prestanda, körs med PostgreSQL och Redis, och exponerar ett REST API med officiella SDK:er för alla större språk. Självhostning på din VPS håller all webhook-data under din kontroll.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Svix

Automatiska återförsök

Systemet återförsöker automatiskt misslyckade webhook-leveranser med exponentiell backoff, vilket säkerställer att meddelanden når sin destination även under tillfälliga avbrott.

Meddelandesignering

Vi signerar alla utgående webhooks med HMAC-SHA256 eller Ed25519, vilket gör att mottagare kan kryptografiskt verifiera äktheten hos varje meddelande.

Inbäddningsbar portal

Leverera en färdig portal för webhook-hantering som dina kunder kan använda för att registrera slutpunkter och prenumerera på händelser — inget anpassat användargränssnitt krävs.

Leveransrevisionslogg

Systemet loggar varje leveransförsök med fullständiga förfrågnings- och svarsdetaljer, vilket gör det enkelt att felsöka fel och spela upp missade händelser igen.

Flerspråkiga SDK:er

Officiella klient-SDK:er för Python, TypeScript, Go, Java, Ruby och C# låter dig integrera Svix i vilken backend som helst på några minuter.

Varför köra Svix på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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