Installera Svix med en klicksinstallation.
Webhook-leveranstjänst med öppen källkod, automatiska återförsök, meddelandesignering och en inbäddningsbar kundslutpunktsportal.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Svix
Svix är en plattform för leverans av webhooks med öppen källkod, redo för företag, som hanterar allt som krävs för att skicka tillförlitliga webhooks i stor skala. Den hanterar automatiska återförsök med exponentiell backoff, övervakning av slutpunkters hälsa, meddelandesignering och verifiering, samt en fullständig granskningslogg över varje leveransförsök – så du behöver inte bygga någon av denna infrastruktur själv.
En inbäddningsbar portalkomponent låter din applikations kunder själva hantera sina webhook-slutpunkter och händelseprenumerationer. Svix är byggd i Rust för prestanda, körs med PostgreSQL och Redis, och exponerar ett REST API med officiella SDK:er för alla större språk. Självhostning på din VPS håller all webhook-data under din kontroll.
Viktiga funktioner i Svix
Automatiska återförsök
Systemet återförsöker automatiskt misslyckade webhook-leveranser med exponentiell backoff, vilket säkerställer att meddelanden når sin destination även under tillfälliga avbrott.
Meddelandesignering
Vi signerar alla utgående webhooks med HMAC-SHA256 eller Ed25519, vilket gör att mottagare kan kryptografiskt verifiera äktheten hos varje meddelande.
Inbäddningsbar portal
Leverera en färdig portal för webhook-hantering som dina kunder kan använda för att registrera slutpunkter och prenumerera på händelser — inget anpassat användargränssnitt krävs.
Leveransrevisionslogg
Systemet loggar varje leveransförsök med fullständiga förfrågnings- och svarsdetaljer, vilket gör det enkelt att felsöka fel och spela upp missade händelser igen.
Flerspråkiga SDK:er
Officiella klient-SDK:er för Python, TypeScript, Go, Java, Ruby och C# låter dig integrera Svix i vilken backend som helst på några minuter.
Varför köra Svix på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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