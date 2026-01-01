Svix är en plattform för leverans av webhooks med öppen källkod, redo för företag, som hanterar allt som krävs för att skicka tillförlitliga webhooks i stor skala. Den hanterar automatiska återförsök med exponentiell backoff, övervakning av slutpunkters hälsa, meddelandesignering och verifiering, samt en fullständig granskningslogg över varje leveransförsök – så du behöver inte bygga någon av denna infrastruktur själv.

En inbäddningsbar portalkomponent låter din applikations kunder själva hantera sina webhook-slutpunkter och händelseprenumerationer. Svix är byggd i Rust för prestanda, körs med PostgreSQL och Redis, och exponerar ett REST API med officiella SDK:er för alla större språk. Självhostning på din VPS håller all webhook-data under din kontroll.