ArcadeDB är en flermodellsdatabas-motor med öppen källkod, byggd för extrem prestanda över olika datamodeller. Till skillnad från databaser med en modell som tvingar dig att välja mellan graf-, dokument- eller relationsstrukturer, hanterar ArcadeDB alla dessa nativt – den lagrar och frågar grafförhållanden, dokumentsamlingar, nyckel-värde-par, tidsserier, vektorinbäddningar och geospatial data inom en enda motor med full ACID-efterlevnad.

Grundaren av OrientDB skapade ArcadeDB. Den använder lågnivå-Java och optimerar minimal skräpsamling, vilket möjliggör miljontals postoperationer per sekund. Det inbyggda webbgränssnittet ArcadeDB Studio tillhandahåller frågekörning, schemamanagement och grafvisualisering – du behöver inga separata klientverktyg efter driftsättning.