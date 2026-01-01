Installera ArcadeDB med en klicksinstallation.
Högpresterande multimoddell-databas som stöder graf-, dokument-, nyckel-värde-, tidsserie- och vektordata i en och samma motor.
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Vad du kan bygga med ArcadeDB
ArcadeDB är en flermodellsdatabas-motor med öppen källkod, byggd för extrem prestanda över olika datamodeller. Till skillnad från databaser med en modell som tvingar dig att välja mellan graf-, dokument- eller relationsstrukturer, hanterar ArcadeDB alla dessa nativt – den lagrar och frågar grafförhållanden, dokumentsamlingar, nyckel-värde-par, tidsserier, vektorinbäddningar och geospatial data inom en enda motor med full ACID-efterlevnad.
Grundaren av OrientDB skapade ArcadeDB. Den använder lågnivå-Java och optimerar minimal skräpsamling, vilket möjliggör miljontals postoperationer per sekund. Det inbyggda webbgränssnittet ArcadeDB Studio tillhandahåller frågekörning, schemamanagement och grafvisualisering – du behöver inga separata klientverktyg efter driftsättning.
Viktiga funktioner i ArcadeDB
Fler-modell datamotor
Lagra och fråga graf-, dokument-, nyckel-värde-, tidsserie- och vektordata i en enda databas utan att byta verktyg eller synkronisera separata lagringsplatser.
Sju frågespråk
Fråga med SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL eller Redis-protokollet — använd språket som passar din datamodell.
ArcadeDB Studio
Inbyggt webbgränssnitt för att köra frågor, hantera scheman, visualisera grafdata och administrera databasen utan externa klientverktyg.
Vektorlikhetssökning
Inbyggd lagring av vektorbäddningar och likhetssökning för AI- och maskininlärningsarbetsbelastningar tillsammans med din operativa data.
ACID i stor skala
Fullständiga ACID-kompatibla transaktioner som bearbetar miljontals poster per sekund, från inbäddade Raspberry Pi-distributioner till kluster med flera noder.
Varför köra ArcadeDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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