Installera agentmemory med ett klick.
Server med öppen källkod för beständigt minne för AI-kodningsagenter – fångar tyst, komprimerar och återkallar kontext under varje session.
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Vad du kan bygga med agentmemory
agentmemory är ett beständigt minne med öppen källkod för AI-kodningsagenter och alla MCP-kompatibla klienter. Det fångar tyst upp vad din agent gör varje session, komprimerar det till sökbart minne och injicerar rätt kontext i nästa session så att du slipper förklara din arkitektur på nytt, återupptäcka samma buggar och lära ut samma preferenser igen.
Byggt på iii-motorn med en 4-stegs konsolideringspipeline och hybrid BM25-, vektor- och grafsökning, uppnår agentmemory 95,2 % hämtningsnoggrannhet på LongMemEval-S-riktmärket samtidigt som det minskar kontext-tokens med cirka 92 %. Självhosting på din egen VPS behåller sessionsutskrifter, minnen och uppspelningshistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan molntjänster från leverantörer eller mätning per agent.
Viktiga funktioner i agentmemory
Hybridsökning
Kombinerar BM25-nyckelord, täta vektorer och hämtning från kunskapsgrafer genom RRF-fusion, så att agenter hittar relevanta minnen oavsett om du minns den exakta frasen eller bara konceptet.
Automatisk infångning
Tolv krokar för Claude Code och sex för Codex CLI registrerar prompter, verktygsanrop och resultat utan några manuella sparanrop — minnen byggs upp enbart genom att arbeta som vanligt.
Fungerar med alla agenter
En server talar MCP, REST och stdio så att Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider och valfri MCP-klient delar samma minnespool.
Sessionsuppspelning
Varje inspelad session kan spelas upp igen i den inbyggda visaren med uppspelning, paus, hastighetskontroll och kortkommandon för att felsöka exakt vad agenten gjorde och varför.
Fyrstegs livscykel
En konsolideringspipeline åldrar observationer från korttids- till långtidsnivåer, tillämpar förfall och glömmer automatiskt bort inaktuella minnen så att indexet förblir litet och återkallningen förblir skarp.
Varför köra agentmemory på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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