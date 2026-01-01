Upp till 69 % rabatt på agentmemory

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Server med öppen källkod för beständigt minne för AI-kodningsagenter – fångar tyst, komprimerar och återkallar kontext under varje session.

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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
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1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med agentmemory

agentmemory är ett beständigt minne med öppen källkod för AI-kodningsagenter och alla MCP-kompatibla klienter. Det fångar tyst upp vad din agent gör varje session, komprimerar det till sökbart minne och injicerar rätt kontext i nästa session så att du slipper förklara din arkitektur på nytt, återupptäcka samma buggar och lära ut samma preferenser igen.

Byggt på iii-motorn med en 4-stegs konsolideringspipeline och hybrid BM25-, vektor- och grafsökning, uppnår agentmemory 95,2 % hämtningsnoggrannhet på LongMemEval-S-riktmärket samtidigt som det minskar kontext-tokens med cirka 92 %. Självhosting på din egen VPS behåller sessionsutskrifter, minnen och uppspelningshistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan molntjänster från leverantörer eller mätning per agent.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i agentmemory

Hybridsökning

Kombinerar BM25-nyckelord, täta vektorer och hämtning från kunskapsgrafer genom RRF-fusion, så att agenter hittar relevanta minnen oavsett om du minns den exakta frasen eller bara konceptet.

Automatisk infångning

Tolv krokar för Claude Code och sex för Codex CLI registrerar prompter, verktygsanrop och resultat utan några manuella sparanrop — minnen byggs upp enbart genom att arbeta som vanligt.

Fungerar med alla agenter

En server talar MCP, REST och stdio så att Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider och valfri MCP-klient delar samma minnespool.

Sessionsuppspelning

Varje inspelad session kan spelas upp igen i den inbyggda visaren med uppspelning, paus, hastighetskontroll och kortkommandon för att felsöka exakt vad agenten gjorde och varför.

Fyrstegs livscykel

En konsolideringspipeline åldrar observationer från korttids- till långtidsnivåer, tillämpar förfall och glömmer automatiskt bort inaktuella minnen så att indexet förblir litet och återkallningen förblir skarp.

Varför köra agentmemory på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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