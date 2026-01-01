agentmemory är ett beständigt minne med öppen källkod för AI-kodningsagenter och alla MCP-kompatibla klienter. Det fångar tyst upp vad din agent gör varje session, komprimerar det till sökbart minne och injicerar rätt kontext i nästa session så att du slipper förklara din arkitektur på nytt, återupptäcka samma buggar och lära ut samma preferenser igen.

Byggt på iii-motorn med en 4-stegs konsolideringspipeline och hybrid BM25-, vektor- och grafsökning, uppnår agentmemory 95,2 % hämtningsnoggrannhet på LongMemEval-S-riktmärket samtidigt som det minskar kontext-tokens med cirka 92 %. Självhosting på din egen VPS behåller sessionsutskrifter, minnen och uppspelningshistorik på infrastruktur du kontrollerar, utan molntjänster från leverantörer eller mätning per agent.