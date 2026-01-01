Distribuera PgHero med installation med ett klick.
PostgreSQL-prestandapanel med öppen källkod för övervakning av frågor, index och databasens hälsa i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PgHero
PgHero är en öppen källkods-prestandapanel som utvecklats specifikt för PostgreSQL. Den visar långsamma frågor, oanvända index, uppsvällda tabeller, dubbla index, ogiltiga begränsningar och antal anslutningar i ett rent webbgränssnitt — du behöver ingen databasexpertis för att läsa vad den visar. Varje mätvärde är PostgreSQL-specifikt, så panelen går rakt på den information som är viktig för optimering och felsökning.
Att själv hosta PgHero innebär att dina databasuppgifter och frågemönster aldrig lämnar din infrastruktur. Anslut den till valfri PostgreSQL-instans — en container på samma VPS, en fjärrhanterad databas eller flera databaser samtidigt — och får en permanent övervakningspanel som du kan komma åt via din webbläsare.
Viktiga funktioner i PgHero
Detektering av långsamma frågor
PgHero rankar frågor efter total och genomsnittlig exekveringstid så att du omedelbart kan identifiera vilka frågor som försämrar applikationens prestanda.
Indexanalys
Visar oanvända, duplicerade och saknade index så att du kan rensa upp indexöverflöd och lägga till de index som faktiskt kommer att påskynda din arbetsbelastning.
Spårning av utrymme och överflödigt innehåll
Visar tabell- och indexstorlekar med antal döda tupler, så att ni vet när ni behöver köra en VACUUM eller REINDEX innan utrymmet blir ett problem.
Anslutningsövervakning
Spårar aktiva anslutningar per användare, databas och status så att du kan upptäcka anslutningsläckor och poolutmattning innan de orsakar avbrott.
Historisk frågestatistik
Samlar in frågestatistik över tid och visar den med ett tidsintervallreglage, vilket gör det enkelt att korrelera prestandaförsämringar med driftsättningar eller belastningsförändringar.
Varför köra PgHero på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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