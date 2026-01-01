PgHero är en öppen källkods-prestandapanel som utvecklats specifikt för PostgreSQL. Den visar långsamma frågor, oanvända index, uppsvällda tabeller, dubbla index, ogiltiga begränsningar och antal anslutningar i ett rent webbgränssnitt — du behöver ingen databasexpertis för att läsa vad den visar. Varje mätvärde är PostgreSQL-specifikt, så panelen går rakt på den information som är viktig för optimering och felsökning.

Att själv hosta PgHero innebär att dina databasuppgifter och frågemönster aldrig lämnar din infrastruktur. Anslut den till valfri PostgreSQL-instans — en container på samma VPS, en fjärrhanterad databas eller flera databaser samtidigt — och får en permanent övervakningspanel som du kan komma åt via din webbläsare.