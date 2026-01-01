Jellyfin är den ledande kostnadsfria medieservern med öppen källkod — ett community-drivet alternativ till Plex och Emby, utan premium-nivåer, spårning eller leverantörslåsning. Den strömmar din personliga mediesamling till telefoner, surfplattor, datorer, smarta TV-apparater och dedikerade appar på Roku, Android TV, Apple TV och Fire TV med automatisk hämtning av metadata och hårdvaruaccelererad transkodning.

Att själv hosta Jellyfin på en VPS ger dig tillgång till ditt mediebibliotek dygnet runt, var du än befinner dig i världen, med dedikerad bandbredd för samtidiga strömmar och utan beroende av din internetanslutning hemma. Dina medier, visningshistorik och användarpreferenser förblir helt under din kontroll, utan några prenumerationsavgifter någonsin.