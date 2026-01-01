Installera Jellyfin med en klicksinstallation.
Gratis medieserver med öppen källkod för att streama ditt personliga film-, TV- och musikbibliotek till vilken enhet som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jellyfin
Jellyfin är den ledande kostnadsfria medieservern med öppen källkod — ett community-drivet alternativ till Plex och Emby, utan premium-nivåer, spårning eller leverantörslåsning. Den strömmar din personliga mediesamling till telefoner, surfplattor, datorer, smarta TV-apparater och dedikerade appar på Roku, Android TV, Apple TV och Fire TV med automatisk hämtning av metadata och hårdvaruaccelererad transkodning.
Att själv hosta Jellyfin på en VPS ger dig tillgång till ditt mediebibliotek dygnet runt, var du än befinner dig i världen, med dedikerad bandbredd för samtidiga strömmar och utan beroende av din internetanslutning hemma. Dina medier, visningshistorik och användarpreferenser förblir helt under din kontroll, utan några prenumerationsavgifter någonsin.
Viktiga funktioner i Jellyfin
Hårdvarutranskodning
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC och VA-API-acceleration möjliggör smidig realtidsomkodning för enheter som inte kan spela upp källformatet nativt.
Live-TV och DVR
Anslut nätverkstuners som HDHomeRun eller M3U-källor för att titta på och spela in direktsändningar direkt via Jellyfin-gränssnittet.
Multiplattformsappar
Inbyggda appar för Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV och Apple TV låter alla hushållsenheter komma åt mediebiblioteket utan en webbläsare.
Fleranvändarbehörigheter
Skapa separata konton för familjemedlemmar med individuella bibliotek, föräldrakontroller och innehållsfilter per användare.
SyncPlay-sessioner
Titta på samma innehåll samtidigt med vänner eller familj på distans med synkroniserad uppspelning och en delad kö.
Varför köra Jellyfin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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