Cockpit är ett modernt headless innehållshanteringssystem byggt för utvecklararbetsflöden. Det erbjuder ett rent, intuitivt gränssnitt för att definiera innehållstyper, samlingar och singeltoner, och genererar automatiskt RESTful och GraphQL API:er för varje innehållsmodell — ingen anpassad API-kod krävs. Dess lätta fotavtryck innebär snabbare distributioner och lägre resursförbrukning jämfört med traditionella CMS-plattformar.

Att självhosta Cockpit på din VPS håller redaktionellt innehåll, användardata och API-token inom din egen infrastruktur. Du behåller full kontroll över API-hastighetsbegränsningar, autentisering och lagring samtidigt som du levererar innehåll till vilket front-end ramverk som helst — React, Vue, Angular, mobilappar eller statiska webbplatsgeneratorer som Next.js och Gatsby.