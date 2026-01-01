Installera Cockpit CMS med installation med ett klick.
Lättviktigt API-först headless CMS för utvecklare som behöver flexibel innehållsmodellering utan onödig komplexitet från ett monolitiskt CMS.
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Vad du kan bygga med Cockpit CMS
Cockpit är ett modernt headless innehållshanteringssystem byggt för utvecklararbetsflöden. Det erbjuder ett rent, intuitivt gränssnitt för att definiera innehållstyper, samlingar och singeltoner, och genererar automatiskt RESTful och GraphQL API:er för varje innehållsmodell — ingen anpassad API-kod krävs. Dess lätta fotavtryck innebär snabbare distributioner och lägre resursförbrukning jämfört med traditionella CMS-plattformar.
Att självhosta Cockpit på din VPS håller redaktionellt innehåll, användardata och API-token inom din egen infrastruktur. Du behåller full kontroll över API-hastighetsbegränsningar, autentisering och lagring samtidigt som du levererar innehåll till vilket front-end ramverk som helst — React, Vue, Angular, mobilappar eller statiska webbplatsgeneratorer som Next.js och Gatsby.
Viktiga funktioner i Cockpit CMS
API-driven innehållsleverans
Varje innehållssamling får automatiskt REST- och GraphQL-slutpunkter, redo att förse valfri frontend eller mobilapp.
Flexibel innehållsmodellering
Definiera anpassade fälttyper, kapslade strukturer och innehållsrelationer utan att skriva schemamigreringar.
Flerspråksstöd
Hantera lokaliserat innehåll direkt för internationella webbplatser utan ytterligare tillägg eller externa översättningstjänster.
Rollbaserade behörigheter
Tilldela detaljerade åtkomstnivåer till redaktörer, medarbetare och API-klienter så att varje roll endast kommer åt det den ska.
Webhook-integration
Utlös automatiserade arbetsflöden och cache-ogiltigförklaringar vid innehållsförändringar med konfigurerbara webhook-slutpunkter.
Varför köra Cockpit CMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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