Logto är en modern plattform för identitets- och åtkomsthantering som tillhandahåller en komplett autentiseringsinfrastruktur för webb-, mobil- och API-applikationer. Den implementerar OAuth 2.0, OpenID Connect och SAML direkt, med förbyggda UI-komponenter för inloggning, integrationer för social inloggning, MFA och rollbaserad åtkomstkontroll – så team kan lägga till produktionsklar autentisering utan att bygga den från grunden.

Att självhosta Logto på din VPS ger dig obegränsat antal användare till en fast kostnad, fullständig datasuveränitet över autentiseringsuppgifter och sessionsdata, samt flexibiliteten att uppfylla krav på datalagring eller efterlevnad som tredjepartsautentiseringstjänster inte kan uppfylla.