Installera Logto med en ettklicksinstallation.
Heltäckande identitets- och autentiseringsplattform med stöd för OAuth 2.0, OIDC och enterprise SSO.
Välj en VPS-prenumeration för Logto
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Logto
Logto är en modern plattform för identitets- och åtkomsthantering som tillhandahåller en komplett autentiseringsinfrastruktur för webb-, mobil- och API-applikationer. Den implementerar OAuth 2.0, OpenID Connect och SAML direkt, med förbyggda UI-komponenter för inloggning, integrationer för social inloggning, MFA och rollbaserad åtkomstkontroll – så team kan lägga till produktionsklar autentisering utan att bygga den från grunden.
Att självhosta Logto på din VPS ger dig obegränsat antal användare till en fast kostnad, fullständig datasuveränitet över autentiseringsuppgifter och sessionsdata, samt flexibiliteten att uppfylla krav på datalagring eller efterlevnad som tredjepartsautentiseringstjänster inte kan uppfylla.
Viktiga funktioner i Logto
OAuth 2.0 och OIDC
Branschstandardprotokoll för att säkra applikationer och API:er utan att skriva anpassad autentiseringslogik.
Integrationer för social inloggning
Lägg till Google, GitHub, Microsoft och dussintals andra sociala leverantörer till valfri applikation med minimal konfiguration.
Multifaktorsautentisering
Skydda konton med multifaktorautentisering via TOTP, SMS och e-post-OTP samt lösenordsfria inloggningsflöden.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Definiera roller, behörigheter och omfattningar för att kontrollera exakt vad varje användare eller applikation kan komma åt.
Organisationshantering
Stödjer SaaS-applikationer för flera klienter med inbyggda organisations- och teamstrukturer samt SSO per organisation.
Varför köra Logto på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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