SickGear är den mest stabila och funktionskompletta, community-underhållna förgreningen av det ursprungliga Sick-Beard-projektet — en självhostad automatiseringsserver för TV-serier som spårar serierna du följer, övervakar Usenet-indexeringstjänster och torrent-trackers efter nya avsnitt, och lämnar matchade releaser till din nedladdare för automatisk import till ditt bibliotek. Man har kontinuerligt utvecklat det sedan 2014 med fokus på tillförlitlighet, bred indexeringstäckning och ett polerat webbgränssnitt inspirerat av den ursprungliga Sick-Beard-designen.

Att själv hosta SickGear på en VPS håller din TV-automatisering igång dygnet runt så att avsnitt visas i ditt bibliotek minuter efter att de släppts. Det fungerar naturligt med Plex, Jellyfin, Emby och den bredare Servarr-mediestacken, och fungerar med praktiskt taget alla Newznab- och Torznab-indexeringstjänster.