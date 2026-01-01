Installera SickGear med ett klick.
Stabil server för automatisering av TV-serier — den långvariga, fullt utrustade förgreningen av Sick-Beard för egenvärd PVR-installationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SickGear
SickGear är den mest stabila och funktionskompletta, community-underhållna förgreningen av det ursprungliga Sick-Beard-projektet — en självhostad automatiseringsserver för TV-serier som spårar serierna du följer, övervakar Usenet-indexeringstjänster och torrent-trackers efter nya avsnitt, och lämnar matchade releaser till din nedladdare för automatisk import till ditt bibliotek. Man har kontinuerligt utvecklat det sedan 2014 med fokus på tillförlitlighet, bred indexeringstäckning och ett polerat webbgränssnitt inspirerat av den ursprungliga Sick-Beard-designen.
Att själv hosta SickGear på en VPS håller din TV-automatisering igång dygnet runt så att avsnitt visas i ditt bibliotek minuter efter att de släppts. Det fungerar naturligt med Plex, Jellyfin, Emby och den bredare Servarr-mediestacken, och fungerar med praktiskt taget alla Newznab- och Torznab-indexeringstjänster.
Viktiga funktioner i SickGear
Visa spårning med kvalitetsprofiler
Inställningar per program för kvalitet, upplösning, språk och codec innebär att vi hämtar varje titel i exakt det format du vill ha.
Omfattande indexeringsstöd
Kompatibilitet med Newznab och Torznab plus direktplugins för många privata trackers täcker praktiskt taget alla Usenet- och torrentindexerare.
Inbyggd nedladdningsintegration
Inbyggda insticksprogram för NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge och rTorrent låter SickGear orkestrera hela nedladdningsprocessen.
Undertextsökning
OpenSubtitles, Addic7ed och Podnapisi-integration hämtar matchande undertexter på dina föredragna språk direkt efter varje nedladdning.
Stöd för anime och specialformat
Inbyggd AniDB-integration hanterar animespecifika namngivningskonventioner och absolut episodnumrering utan manuella lösningar.
Varför köra SickGear på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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