GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) är en omfattande plattform för IT-tjänstehantering med öppen källkod som kombinerar tillgångsinventering, ärendehantering, spårning av programvarulicenser och förändringshantering i en enda webbapplikation. Den stöder över 70 språk och ett plugin-ekosystem med fler än 150 tillägg, vilket gör att den anpassar sig till IT-verksamheter av alla storlekar.

Att själv hosta GLPI på din VPS tar bort licenskostnader per användare och håller känslig IT-infrastrukturdata under organisationens kontroll. Denna installation inkluderar MariaDB för tillförlitlig lagring. Efter installationen slutför du installationsguiden i din webbläsare med hjälp av databasuppgifterna som visas under installationsprocessen.