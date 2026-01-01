Installera GLPI med en klicksinstallation.
Öppen källkodsbaserad plattform för IT-tillgångshantering och support för spårning av infrastruktur och hantering av supportärenden.
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Vad du kan bygga med GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) är en omfattande plattform för IT-tjänstehantering med öppen källkod som kombinerar tillgångsinventering, ärendehantering, spårning av programvarulicenser och förändringshantering i en enda webbapplikation. Den stöder över 70 språk och ett plugin-ekosystem med fler än 150 tillägg, vilket gör att den anpassar sig till IT-verksamheter av alla storlekar.
Att själv hosta GLPI på din VPS tar bort licenskostnader per användare och håller känslig IT-infrastrukturdata under organisationens kontroll. Denna installation inkluderar MariaDB för tillförlitlig lagring. Efter installationen slutför du installationsguiden i din webbläsare med hjälp av databasuppgifterna som visas under installationsprocessen.
Viktiga funktioner i GLPI
IT-tillgångsinventering
Spåra servrar, arbetsstationer, mobila enheter, nätverksutrustning och programvarulicenser i ett centraliserat lager med automatisk upptäckt.
Supportärendehantering
Hantera användarförfrågningar, incidenter och ändringsförfrågningar med anpassningsbara arbetsflöden, SLA-spårning och e-postaviseringar.
Programvarulicenshantering
Övervaka licensanvändning, spåra efterlevnad och optimera programvarukostnader i hela din organisation.
Kunskapsbas
Dokumentera lösningar och skapa självbetjäningsresurser så att användare kan lösa vanliga problem utan att öppna ärenden.
Tilläggsmarknadsplats
Utöka GLPI med över 150 community-plugins som täcker integrationer, rapportering och specialiserade ITSM-arbetsflöden.
Varför köra GLPI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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