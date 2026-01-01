Installera Ant Media Server CE med en klicksinstallation.
Öppen källkods-mediaserver som levererar strömning under en sekund via WebRTC, RTMP, SRT och HLS, med en integrerad administratörspanel.
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Vad du kan bygga med Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition är en strömningsmotor med öppen källkod byggd för livevideo med ultralåg latens. Den accepterar inmatning via RTMP, SRT och WebRTC, och levererar strömmar till tittare via WebRTC (~0,5 s latens), HLS, CMAF LL-HLS, DASH och RTSP – allt från en enda server. En inbyggd administratörsöversikt låter dig hantera strömmar, konfigurera applikationer och övervaka anslutningar utan externa verktyg.
Självhosting på din egen VPS innebär inga avgifter per ström, inga begränsningar från tredjepartsplattformar och fullt ägande av din publikdata. Oavsett om du bygger en telehälso-plattform, ett e-lärande klassrum, en liveauktion eller en sportutsändning, ger Ant Media Server dig en produktionsklar grund som du helt kontrollerar.
Viktiga funktioner i Ant Media Server CE
Ultralåg latens WebRTC
Ta emot och spela upp strömmar med en fördröjning från start till slut på under 0,5 sekunder över WebRTC, vilket möjliggör interaktiva videoupplevelser i realtid.
Flerprotokollsinmatning
Ta emot liveströmmar från OBS, FFmpeg, IP-kameror och alla RTMP-, SRT- eller WebRTC-kompatibla källor utan ytterligare konfiguration.
HLS- och CMAF-leverans
Leverera strömmar via standard HLS och CMAF LL-HLS så att tittare på alla enheter eller CDN kan titta utan insticksprogram.
Inbyggd administratörsöversikt
Hantera strömningsapplikationer, inspektera livesessioner och konfigurera serverinställningar via den integrerade webbkonsolen på port 5080.
Inspelning och VOD
Spela automatiskt in livestreamar till MP4 eller HLS och servera dem som on-demand-innehåll från samma server.
Varför köra Ant Media Server CE på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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