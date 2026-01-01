Ant Media Server Community Edition är en strömningsmotor med öppen källkod byggd för livevideo med ultralåg latens. Den accepterar inmatning via RTMP, SRT och WebRTC, och levererar strömmar till tittare via WebRTC (~0,5 s latens), HLS, CMAF LL-HLS, DASH och RTSP – allt från en enda server. En inbyggd administratörsöversikt låter dig hantera strömmar, konfigurera applikationer och övervaka anslutningar utan externa verktyg.

Självhosting på din egen VPS innebär inga avgifter per ström, inga begränsningar från tredjepartsplattformar och fullt ägande av din publikdata. Oavsett om du bygger en telehälso-plattform, ett e-lärande klassrum, en liveauktion eller en sportutsändning, ger Ant Media Server dig en produktionsklar grund som du helt kontrollerar.