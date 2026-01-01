Nexterm är en plattform för serverhantering med öppen källkod som konsoliderar SSH-terminalsessioner, VNC-skrivbord och RDP-anslutningar till ett enda webbläsaråtkomligt gränssnitt. Till skillnad från traditionella fjärråtkomstverktyg som kräver en lokal klient, körs Nexterm på din VPS och ger dig en komplett anslutningshubb som är åtkomlig från vilken enhet som helst med en webbläsare.

Att själv hosta Nexterm på din egen VPS innebär att dina serveruppgifter och sessionsdata aldrig lämnar din infrastruktur. Den inbyggda SFTP-filhanteraren, sessionsinspelning, övervakning och stöd för organisationer och 2FA gör det till en praktisk ersättning för att hantera flera SSH-klienter, VNC-visare och RDP-verktyg.