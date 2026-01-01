Driftsätt Nexterm i en klicksinstallation.
Serverhantering med öppen källkod för SSH-, VNC- och RDP-anslutningar, som du kan hantera helt från din webbläsare.
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Vad du kan bygga med Nexterm
Nexterm är en plattform för serverhantering med öppen källkod som konsoliderar SSH-terminalsessioner, VNC-skrivbord och RDP-anslutningar till ett enda webbläsaråtkomligt gränssnitt. Till skillnad från traditionella fjärråtkomstverktyg som kräver en lokal klient, körs Nexterm på din VPS och ger dig en komplett anslutningshubb som är åtkomlig från vilken enhet som helst med en webbläsare.
Att själv hosta Nexterm på din egen VPS innebär att dina serveruppgifter och sessionsdata aldrig lämnar din infrastruktur. Den inbyggda SFTP-filhanteraren, sessionsinspelning, övervakning och stöd för organisationer och 2FA gör det till en praktisk ersättning för att hantera flera SSH-klienter, VNC-visare och RDP-verktyg.
Viktiga funktioner i Nexterm
SSH, VNC och RDP
Hantera SSH-terminaler, VNC-skrivbord och RDP-sessioner från en enda webbläsarflik – du behöver inte installera någon lokal klient på någon enhet.
SFTP-filhanterare
Bläddra, ladda upp och ladda ner filer på fjärrservrar via ett inbyggt SFTP-gränssnitt utan att behöva en separat FTP-klient.
Sessioninspelning
Spela in och spela upp terminal- och skrivbordssessioner för granskning, teamgranskning eller felsökning av tidigare ändringar.
Tvåfaktorsautentisering
Skydda åtkomst till alla dina servrar med 2FA och OIDC SSO, och säkerställ att endast auktoriserade användare kan öppna anslutningar.
Fleranvändarorganisationer
Dela in servrar och autentiseringsuppgifter i organisationer så att team kan dela åtkomst utan att exponera orelaterad infrastruktur.
Varför köra Nexterm på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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