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Lättviktig Traefik forward-auth middleware som lägger till en inloggningsskärm till valfri egenhostad applikation med en enda label.

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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
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Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med TinyAuth

TinyAuth är en lättviktig, självhostad autentiserings-middleware som lägger till en inloggningsskärm till alla applikationer som körs bakom Traefik reverse proxy. Till skillnad från fullständiga identitetsleverantörer är TinyAuth en enda Go-binär som använder SQLite och kan driftsättas på sekunder med minimal konfiguration. En enda middleware-etikett i en applikations Docker Compose-fil är allt som krävs för att skydda åtkomst med ett användarnamn och lösenord eller OAuth-inloggning.

Att själv hosta TinyAuth på din VPS innebär att varje app du driftsätter – instrumentpaneler, utvecklarverktyg, övervakningstjänster – delar ett enda autentiseringslager utan att exponera dessa tjänster offentligt. OAuth-integration med Google, GitHub och valfri OIDC-leverantör låter teammedlemmar logga in med befintliga uppgifter, och inbyggt TOTP-stöd lägger till tvåfaktorsautentisering utan att kräva en ytterligare tjänst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i TinyAuth

Traefik Forward Auth

Lägg till en inloggningsvägg till vilken Traefik-dirigerad app som helst genom att lägga till en enda middleware-etikett — du behöver inte göra några ändringar i den skyddade applikationen.

OAuth-leverantörssupport

Tillåt inloggning via Google, GitHub eller någon OIDC-kompatibel leverantör så att teammedlemmar använder befintliga inloggningsuppgifter istället för att hantera separata lösenord.

TOTP Tvåfaktorsautentisering

Använd tidsbaserade engångslösenord för alla konton och förstärk åtkomsten till självhostade appar utan att distribuera en dedikerad 2FA-tjänst.

Subdomän cookie-delning

En enda TinyAuth-inloggning täcker alla appar som finns på underdomäner till samma domän, så att användare autentiserar sig en gång och rör sig fritt över hela stacken.

Noll externa beroenden

Fungerar som en enda binärfil med SQLite-lagring – den behöver ingen Redis, PostgreSQL eller LDAP, vilket håller resursförbrukningen minimal på vilken VPS-plan som helst.

Varför köra TinyAuth på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

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Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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