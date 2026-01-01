TinyAuth är en lättviktig, självhostad autentiserings-middleware som lägger till en inloggningsskärm till alla applikationer som körs bakom Traefik reverse proxy. Till skillnad från fullständiga identitetsleverantörer är TinyAuth en enda Go-binär som använder SQLite och kan driftsättas på sekunder med minimal konfiguration. En enda middleware-etikett i en applikations Docker Compose-fil är allt som krävs för att skydda åtkomst med ett användarnamn och lösenord eller OAuth-inloggning.

Att själv hosta TinyAuth på din VPS innebär att varje app du driftsätter – instrumentpaneler, utvecklarverktyg, övervakningstjänster – delar ett enda autentiseringslager utan att exponera dessa tjänster offentligt. OAuth-integration med Google, GitHub och valfri OIDC-leverantör låter teammedlemmar logga in med befintliga uppgifter, och inbyggt TOTP-stöd lägger till tvåfaktorsautentisering utan att kräva en ytterligare tjänst.