Installera TinyAuth med ettklicksinstallation.
Lättviktig Traefik forward-auth middleware som lägger till en inloggningsskärm till valfri egenhostad applikation med en enda label.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med TinyAuth
TinyAuth är en lättviktig, självhostad autentiserings-middleware som lägger till en inloggningsskärm till alla applikationer som körs bakom Traefik reverse proxy. Till skillnad från fullständiga identitetsleverantörer är TinyAuth en enda Go-binär som använder SQLite och kan driftsättas på sekunder med minimal konfiguration. En enda middleware-etikett i en applikations Docker Compose-fil är allt som krävs för att skydda åtkomst med ett användarnamn och lösenord eller OAuth-inloggning.
Att själv hosta TinyAuth på din VPS innebär att varje app du driftsätter – instrumentpaneler, utvecklarverktyg, övervakningstjänster – delar ett enda autentiseringslager utan att exponera dessa tjänster offentligt. OAuth-integration med Google, GitHub och valfri OIDC-leverantör låter teammedlemmar logga in med befintliga uppgifter, och inbyggt TOTP-stöd lägger till tvåfaktorsautentisering utan att kräva en ytterligare tjänst.
Viktiga funktioner i TinyAuth
Traefik Forward Auth
Lägg till en inloggningsvägg till vilken Traefik-dirigerad app som helst genom att lägga till en enda middleware-etikett — du behöver inte göra några ändringar i den skyddade applikationen.
OAuth-leverantörssupport
Tillåt inloggning via Google, GitHub eller någon OIDC-kompatibel leverantör så att teammedlemmar använder befintliga inloggningsuppgifter istället för att hantera separata lösenord.
TOTP Tvåfaktorsautentisering
Använd tidsbaserade engångslösenord för alla konton och förstärk åtkomsten till självhostade appar utan att distribuera en dedikerad 2FA-tjänst.
Subdomän cookie-delning
En enda TinyAuth-inloggning täcker alla appar som finns på underdomäner till samma domän, så att användare autentiserar sig en gång och rör sig fritt över hela stacken.
Noll externa beroenden
Fungerar som en enda binärfil med SQLite-lagring – den behöver ingen Redis, PostgreSQL eller LDAP, vilket håller resursförbrukningen minimal på vilken VPS-plan som helst.
Varför köra TinyAuth på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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