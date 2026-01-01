Installera WBO med en klicksinstallation.
Samarbetsverktyg för whiteboard i realtid för teambrainstorming, fjärrmöten och visuell planering på en delad arbetsyta.
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Vad du kan bygga med WBO
WBO (Whiteboard Online) är en självhostad samarbetswhiteboard i realtid som låter flera användare rita, skriva och kommentera samtidigt på en delad oändlig duk. Den stöder frihandsteckning, geometriska former, text- och bildinfogning med omedelbar synkronisering mellan alla anslutna deltagare.
Att själv hosta WBO på en VPS ger team en privat whiteboard som förblir aktiv mellan sessioner utan att exponera innehåll för tredjepartstjänster. Den ihållande duken förblir tillgänglig via en stabil URL för pågående projekt, vilket gör den idealisk för fjärrstyrd sprintplanering, undervisning, tekniska diagram och kreativa brainstormingsessioner.
Viktiga funktioner i WBO
Realtidssamarbete
Flera användare ritar och kommenterar på samma arbetsyta samtidigt med omedelbar synkronisering och ingen uppdatering behövs.
Beständig kanvas
Systemet sparar whiteboardinnehåll automatiskt. Deltagare kommer åt det via samma URL när de återansluter.
Ritverktyg
Frihandsteckningar, geometriska former, textetiketter och bilduppladdning omfattar hela spektrumet av whiteboard-användningsfall.
Inget konto krävs
Vem som helst med whiteboard-URL:en kan ansluta sig och bidra direkt, utan att behöva registrera sig eller logga in.
Varför köra WBO på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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