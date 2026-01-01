WBO (Whiteboard Online) är en självhostad samarbetswhiteboard i realtid som låter flera användare rita, skriva och kommentera samtidigt på en delad oändlig duk. Den stöder frihandsteckning, geometriska former, text- och bildinfogning med omedelbar synkronisering mellan alla anslutna deltagare.

Att själv hosta WBO på en VPS ger team en privat whiteboard som förblir aktiv mellan sessioner utan att exponera innehåll för tredjepartstjänster. Den ihållande duken förblir tillgänglig via en stabil URL för pågående projekt, vilket gör den idealisk för fjärrstyrd sprintplanering, undervisning, tekniska diagram och kreativa brainstormingsessioner.