Installera Centrifugo med ett klick.
Skalbar meddelandeserver i realtid för att bygga liveapplikationer med WebSocket och pub/sub-meddelanden.
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Vad du kan bygga med Centrifugo
Centrifugo är en meddelandeserver i realtid med öppen källkod och språkoberoende som levererar snabbmeddelanden till anslutna användare via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport och gRPC. Valfri backend – oavsett språk eller ramverk – kan publicera meddelanden via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API, vilket gör det enkelt att lägga till realtidsfunktioner i befintliga applikationer utan att skriva om dem.
Att själv drifta Centrifugo på din VPS eliminerar avgifter per meddelande och per anslutning som kommersiella realtidstjänster som Pusher eller Ably tar ut, samtidigt som det ger dig full kontroll över skalning, dataroutning och säkerhetskonfiguration.
Viktiga funktioner i Centrifugo
Språkagnostisk integration
Vilken backend som helst kan publicera meddelanden via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API, så du lägger till realtidsfunktioner utan att ändra din befintliga teknikstack.
Meddelandehistorik och återställning
Lagrar nya meddelanden per kanal och spelar automatiskt upp missade händelser för återanslutande klienter, vilket förhindrar dataförlust under korta frånkopplingar.
Horisontell skalbarhet
Redis-stödd motor låter dig köra flera Centrifugo-noder och hantera miljontals samtidiga anslutningar när din användarbas växer.
Närvarospårning
Spårar vilka användare som är online i varje kanal och sänder ut händelser för anslutning/frånkoppling, vilket möjliggör funktioner som skrivindikatorer och listor över aktiva användare.
Inbyggd administrationspanel
Övervaka anslutningar, kanaler och meddelandeflöde i realtid via webbadministrationsgränssnittet utan att behöva konfigurera separata övervakningsverktyg.
Varför köra Centrifugo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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