Centrifugo är en meddelandeserver i realtid med öppen källkod och språkoberoende som levererar snabbmeddelanden till anslutna användare via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport och gRPC. Valfri backend – oavsett språk eller ramverk – kan publicera meddelanden via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API, vilket gör det enkelt att lägga till realtidsfunktioner i befintliga applikationer utan att skriva om dem.

Att själv drifta Centrifugo på din VPS eliminerar avgifter per meddelande och per anslutning som kommersiella realtidstjänster som Pusher eller Ably tar ut, samtidigt som det ger dig full kontroll över skalning, dataroutning och säkerhetskonfiguration.