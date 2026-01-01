Upp till 69 % rabatt på Centrifugo

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Skalbar meddelandeserver i realtid för att bygga liveapplikationer med WebSocket och pub/sub-meddelanden.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Centrifugo

Centrifugo är en meddelandeserver i realtid med öppen källkod och språkoberoende som levererar snabbmeddelanden till anslutna användare via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport och gRPC. Valfri backend – oavsett språk eller ramverk – kan publicera meddelanden via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API, vilket gör det enkelt att lägga till realtidsfunktioner i befintliga applikationer utan att skriva om dem.

Att själv drifta Centrifugo på din VPS eliminerar avgifter per meddelande och per anslutning som kommersiella realtidstjänster som Pusher eller Ably tar ut, samtidigt som det ger dig full kontroll över skalning, dataroutning och säkerhetskonfiguration.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Centrifugo

Språkagnostisk integration

Vilken backend som helst kan publicera meddelanden via ett enkelt HTTP- eller gRPC-API, så du lägger till realtidsfunktioner utan att ändra din befintliga teknikstack.

Meddelandehistorik och återställning

Lagrar nya meddelanden per kanal och spelar automatiskt upp missade händelser för återanslutande klienter, vilket förhindrar dataförlust under korta frånkopplingar.

Horisontell skalbarhet

Redis-stödd motor låter dig köra flera Centrifugo-noder och hantera miljontals samtidiga anslutningar när din användarbas växer.

Närvarospårning

Spårar vilka användare som är online i varje kanal och sänder ut händelser för anslutning/frånkoppling, vilket möjliggör funktioner som skrivindikatorer och listor över aktiva användare.

Inbyggd administrationspanel

Övervaka anslutningar, kanaler och meddelandeflöde i realtid via webbadministrationsgränssnittet utan att behöva konfigurera separata övervakningsverktyg.

Varför köra Centrifugo på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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