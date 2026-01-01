Installera Livebook med en klicksinstallation.
Interaktiva, samarbetsinriktade Elixir-anteckningsböcker för datavetenskap, automatisering och utforskning av livekod.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Livebook
Livebook är en webbapplikation med öppen källkod för att skriva samarbetande och reproducerbara Elixir-anteckningsböcker. Den är utvecklad specifikt för BEAM-ekosystemet och kombinerar livekodexekvering, rika datavisualiseringar och realtidsredigering för flera användare i ett enda webbläsarbaserat gränssnitt. Till skillnad från allmänna anteckningsboksmiljöer är Livebook djupt integrerat med Elixirs samtidighetmodell och producerar anteckningsböcker som är utformade för att köras identiskt över sessioner och maskiner.
Att självvärda Livebook på en VPS håller dina anteckningsböcker, datapipelines och maskininlärningsexperiment på infrastruktur du kontrollerar – utan begränsningar för anteckningsboksstorlek, inga användningsavgifter och ingen tredjeparts molntjänst som hanterar din kod eller data.
Viktiga funktioner i Livebook
Samarbete i realtid
Flera användare kan redigera samma anteckningsbok samtidigt med live-markörspårning och konfliktfri samarbetsredigering.
Smarta celler
Förbyggda celltyper automatiserar SQL-frågor, HTTP-förfrågningar, filläsning och diagramskapande utan att skriva repetitiv standardkod.
ML och dataarbetsflöden
Nativ integrering med Nx, Explorer och Kino möjliggör numeriska beräkningar, dataframes och omfattande visualiseringar direkt i notebooks.
Anteckningsboksappdistribution
Publicera vilken anteckningsbok som helst som en fristående interaktiv webbapplikation som slutanvändare kan köra utan direkt åtkomst till Livebook-gränssnittet.
Reproducerbar som standard
Anteckningsböcker registrerar alla beroenden och körningsvärden i själva filen, vilket säkerställer konsekventa resultat över olika maskiner och distributioner.
Varför köra Livebook på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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