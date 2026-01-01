Livebook är en webbapplikation med öppen källkod för att skriva samarbetande och reproducerbara Elixir-anteckningsböcker. Den är utvecklad specifikt för BEAM-ekosystemet och kombinerar livekodexekvering, rika datavisualiseringar och realtidsredigering för flera användare i ett enda webbläsarbaserat gränssnitt. Till skillnad från allmänna anteckningsboksmiljöer är Livebook djupt integrerat med Elixirs samtidighetmodell och producerar anteckningsböcker som är utformade för att köras identiskt över sessioner och maskiner.

Att självvärda Livebook på en VPS håller dina anteckningsböcker, datapipelines och maskininlärningsexperiment på infrastruktur du kontrollerar – utan begränsningar för anteckningsboksstorlek, inga användningsavgifter och ingen tredjeparts molntjänst som hanterar din kod eller data.