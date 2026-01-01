Karakeep är en modern, självhostad bokmärkeshanterare byggd för omfattande informationsarkivering. Utöver att spara webbadresser fångar den anteckningar, bilder, PDF-filer och hela sidinnehåll med automatisk metadataextraktion. AI-driven taggning och sammanfattning — via OpenAI eller lokala Ollama-modeller — organiserar din samling automatiskt, medan Meilisearch-driven fulltextsökning gör hämtning omedelbar även med tusentals sparade objekt.

Att själv hosta Karakeep på din egen VPS håller din webbhistorik och ditt sparade innehåll helt privat. Det finns inga avgifter per bokmärke, inga lagringskvoter och ingen tredje part har åtkomst till dina data. Webbläsartillägg för Chrome och Firefox och mobilappar för iOS och Android håller allt synkroniserat över alla dina enheter.