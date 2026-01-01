Installera Karakeep med ett klick.
Självhostad bokmärkeshanterare med AI-driven taggning, fulltextsökning och sidarkivering för länkar, anteckningar och PDF-filer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Karakeep
Karakeep är en modern, självhostad bokmärkeshanterare byggd för omfattande informationsarkivering. Utöver att spara webbadresser fångar den anteckningar, bilder, PDF-filer och hela sidinnehåll med automatisk metadataextraktion. AI-driven taggning och sammanfattning — via OpenAI eller lokala Ollama-modeller — organiserar din samling automatiskt, medan Meilisearch-driven fulltextsökning gör hämtning omedelbar även med tusentals sparade objekt.
Att själv hosta Karakeep på din egen VPS håller din webbhistorik och ditt sparade innehåll helt privat. Det finns inga avgifter per bokmärke, inga lagringskvoter och ingen tredje part har åtkomst till dina data. Webbläsartillägg för Chrome och Firefox och mobilappar för iOS och Android håller allt synkroniserat över alla dina enheter.
Viktiga funktioner i Karakeep
AI-driven taggning
Automatisk taggning och sammanfattning av sparade objekt med hjälp av OpenAI eller en lokalt körande Ollama-modell, så att du slipper manuell organisering.
Fulltextsökning
Meilisearch indexerar allt sparat innehåll, inklusive arkiverade sidor och PDF-filer, så att du kan hitta vad som helst i din samling på millisekunder.
Sidarkivering och OCR
Bevara hela sidans innehåll även om ursprungliga källor försvinner, och extrahera sökbar text från bilder med hjälp av inbyggd OCR.
Webbläsare och mobil synkronisering
Spara bokmärken med ett klick från Chrome- eller Firefox-tillägg, och få tillgång till din fullständiga samling från iOS- och Android-appar med automatisk synkronisering.
RSS-flödesimport
Importera automatiskt innehåll från RSS-flöden till organiserade samlingar, vilket håller din kunskapsbas uppdaterad utan manuell sparning.
Varför köra Karakeep på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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