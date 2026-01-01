LazyLibrarian är den bokfokuserade motsvarigheten till Sonarr och Radarr — en självhostad automatiseringsserver som övervakar dina favoritförfattare, spårar individuella boksläpp, söker igenom Usenet- och torrentindexerare efter matchande filer, och överlämnar valda utgåvor till NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, eller någon annan nedladdare du redan använder.

Att självhosta LazyLibrarian på en VPS ger dig en bibliotekarie som är tillgänglig dygnet runt och som fångar upp nya utgåvor i samma ögonblick som de dyker upp, tar bort dubbletter mot ditt befintliga Calibre-bibliotek, och döper om och taggar allt automatiskt så att din e-boks- och ljudbokssamling förblir organiserad utan manuellt arbete.