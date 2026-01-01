Installera LazyLibrarian med ettklicksinstallation.
Automatiseringsverktyg som spårar författare, hittar e-böcker och ljudböcker, och överlämnar dem till dina nedladdningsprogram.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LazyLibrarian
LazyLibrarian är den bokfokuserade motsvarigheten till Sonarr och Radarr — en självhostad automatiseringsserver som övervakar dina favoritförfattare, spårar individuella boksläpp, söker igenom Usenet- och torrentindexerare efter matchande filer, och överlämnar valda utgåvor till NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, eller någon annan nedladdare du redan använder.
Att självhosta LazyLibrarian på en VPS ger dig en bibliotekarie som är tillgänglig dygnet runt och som fångar upp nya utgåvor i samma ögonblick som de dyker upp, tar bort dubbletter mot ditt befintliga Calibre-bibliotek, och döper om och taggar allt automatiskt så att din e-boks- och ljudbokssamling förblir organiserad utan manuellt arbete.
Viktiga funktioner i LazyLibrarian
Författarspårning och upptäckt
Lägg till författare efter namn och LazyLibrarian bygger deras fullständiga bibliografi från Goodreads, Google Böcker, OpenLibrary och andra källor.
Ljudboks- och e-boksstöd
Hanterar både ljudboks- och e-boksformat med separata kvalitets- och källregler för var och en, så en enda instans hanterar två bibliotek.
Calibre och Goodreads-integration
Importerar ditt befintliga Calibre-bibliotek för att undvika dubbletter, synkroniserar lästa/vill-läsa-listor från Goodreads och uppdaterar metadata automatiskt.
Inbyggt indexerstöd
Inbyggda tillägg för NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, och dussintals Usenet- och torrentindexerare via Newznab och Torznab.
Magasin och serieuppföljning
Övervakar nummerbaserade tidskrifter och flervolumsbokserier, lägger nya utgåvor i kö när de når indexerare utan manuella sökningar.
Varför köra LazyLibrarian på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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