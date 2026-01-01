Web-Check är ett OSINT- och webbplatsanalysverktyg med öppen källkod som samlar information från över 50 moduler i en enda domänrapport. Ange valfri URL för att omedelbart se DNS-poster, SSL-certifikatinformation, öppna portar, HTTP-säkerhetshuvuden, teknikfingeravtryck, WHOIS-data och e-postsäkerhetskonfiguration.

Att själv hosta Web-Check på en VPS ger säkerhetsteam och utvecklare ett privat analysverktyg utan begränsningar för förfrågningar eller användningsgränser som offentliga instanser sätter. Det är användbart för säkerhetsgranskningar före driftsättning, konkurrensanalys, rekognoscering vid penetrationstestning och för att verifiera att din egen infrastruktur är korrekt konfigurerad.