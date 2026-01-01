Installera Web-Check med enklicksinstallation.
OSINT-verktyg för omfattande webbplatsanalys som täcker DNS, SSL, portar, säkerhetshuvuden och teknikstack i en enda uppslagning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Web-Check
Web-Check är ett OSINT- och webbplatsanalysverktyg med öppen källkod som samlar information från över 50 moduler i en enda domänrapport. Ange valfri URL för att omedelbart se DNS-poster, SSL-certifikatinformation, öppna portar, HTTP-säkerhetshuvuden, teknikfingeravtryck, WHOIS-data och e-postsäkerhetskonfiguration.
Att själv hosta Web-Check på en VPS ger säkerhetsteam och utvecklare ett privat analysverktyg utan begränsningar för förfrågningar eller användningsgränser som offentliga instanser sätter. Det är användbart för säkerhetsgranskningar före driftsättning, konkurrensanalys, rekognoscering vid penetrationstestning och för att verifiera att din egen infrastruktur är korrekt konfigurerad.
Viktiga funktioner i Web-Check
50+ analysmoduler
En enda domänuppslagning utför över 50 kontroller som täcker DNS, SSL, portar, rubriker, cookies, omdirigeringar och mer samtidigt.
Säkerhetsheadergranskning
Kontrollera vilka HTTP-säkerhetsheaders som finns eller saknas för att identifiera säkerhetsbrister innan de blir sårbarheter.
Teknikfingeravtryck
Identifiera webbservern, CMS, ramverk, analysverktyg och CDN som en webbplats använder från dess svarsignaturer.
E-postsäkerhetskontroller
Verifiera konfigurationen av SPF, DKIM, DMARC och MX-poster för att bedöma risken för e-postförfalskning för valfri domän.
SSL-certifikatdetaljer
Visa certifikatutfärdare, utgångsdatum, SANs och kedjans giltighet för att bekräfta att HTTPS är korrekt konfigurerat och är giltigt.
Varför köra Web-Check på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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