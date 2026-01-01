Installera Fireshare med ett klick.
Självhostad plattform för delning av video och bilder för spelklipp, med unika delbara länkar och lösenordsskyddad åtkomst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med Fireshare
Fireshare är en självhostad medieplattform utformad för att dela spelklipp, videor och bilder via unika delningslänkar för varje objekt. Ladda upp dina inspelningar en gång och dela dem individuellt med vänner eller offentligt – varje klipp får sin egen URL, med valfritt lösenordsskydd för objekt du vill hålla delvis privata.
Till skillnad från molnbaserade videotjänster fungerar Fireshare helt på din egen VPS, utan uppladdningsbegränsningar, inga vattenstämplar och tittare behöver inget konto. Fireshare organiserar innehållet efter spel, och du kan bläddra igenom det via ett offentligt eller privat flöde, samt prenumerera på det via RSS – vilket ger din publik ett riktigt hem för ditt videoinnehåll utan att skicka dem till en tredjepartsplattform.
Viktiga funktioner i Fireshare
Delbara länkar per klipp
Varje video och bild får en unik offentlig URL som du kan dela direkt — utan att tittarna behöver skapa ett konto eller omdirigeras till en plattform.
Lösenordsskyddad delning
Lås enskilda klipp eller hela ditt flöde bakom ett lösenord så att du kontrollerar exakt vem som kan se ditt innehåll.
Spelbaserad organisation
Tagga och bläddra i innehåll efter speltitel, håll dina klipp organiserade och gör det enkelt för tittare att hitta material för ett specifikt spel.
RSS-flödesupport
Fireshare genererar RSS-flöden så att följare kan prenumerera och få aviseringar när du publicerar nya klipp eller bilder.
Inbyggd videotranskodning
CPU-baserad transkodning bearbetar uppladdningar automatiskt till webboptimerade format, så att klipp spelas upp smidigt i vilken webbläsare som helst utan manuell konvertering.
Varför köra Fireshare på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
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Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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