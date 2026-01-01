Fireshare är en självhostad medieplattform utformad för att dela spelklipp, videor och bilder via unika delningslänkar för varje objekt. Ladda upp dina inspelningar en gång och dela dem individuellt med vänner eller offentligt – varje klipp får sin egen URL, med valfritt lösenordsskydd för objekt du vill hålla delvis privata.

Till skillnad från molnbaserade videotjänster fungerar Fireshare helt på din egen VPS, utan uppladdningsbegränsningar, inga vattenstämplar och tittare behöver inget konto. Fireshare organiserar innehållet efter spel, och du kan bläddra igenom det via ett offentligt eller privat flöde, samt prenumerera på det via RSS – vilket ger din publik ett riktigt hem för ditt videoinnehåll utan att skicka dem till en tredjepartsplattform.