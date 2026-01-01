OpenViking är en kontextdatabas med öppen källkod, byggd specifikt för AI-agenter och utvecklad av Volcengine (ByteDances molnplattform). Istället för att sprida AI-kontext över vektorinbäddningar, introducerar OpenViking ett filsystemparadigm med viking://-protokollet som organiserar agentminnen, resurser och färdigheter i en enhetlig, navigerbar struktur. Hierarkisk kontextladdning (L0/L1/L2) minskar tokenanvändningen genom att hämta innehåll vid behov istället för att ladda hela kunskapsbaser i förväg.

Att självhosta OpenViking på din egen VPS håller känsligt agentminne, affärskunskap och API-uppgifter helt under din kontroll – avgörande för organisationer med strikta krav på datastyrning. Du väljer inbäddningsleverantör (OpenAI, Jina eller Volcengine) och behåller äganderätten till varje byte dina agenter lär sig.