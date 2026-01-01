Installera OpenViking med en klicksinstallation
Kontextdatabas med öppen källkod för AI-agenter som använder ett filsystemparadigm för att förena minnen, resurser och färdigheter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenViking
OpenViking är en kontextdatabas med öppen källkod, byggd specifikt för AI-agenter och utvecklad av Volcengine (ByteDances molnplattform). Istället för att sprida AI-kontext över vektorinbäddningar, introducerar OpenViking ett filsystemparadigm med viking://-protokollet som organiserar agentminnen, resurser och färdigheter i en enhetlig, navigerbar struktur. Hierarkisk kontextladdning (L0/L1/L2) minskar tokenanvändningen genom att hämta innehåll vid behov istället för att ladda hela kunskapsbaser i förväg.
Att självhosta OpenViking på din egen VPS håller känsligt agentminne, affärskunskap och API-uppgifter helt under din kontroll – avgörande för organisationer med strikta krav på datastyrning. Du väljer inbäddningsleverantör (OpenAI, Jina eller Volcengine) och behåller äganderätten till varje byte dina agenter lär sig.
Viktiga funktioner i OpenViking
Filsystemkontextparadigm
Organiserar agentminnen, resurser och färdigheter under ett viking://-protokoll, och gör kontexten lika navigerbar som ett filsystem istället för ett platt inbäddningslager.
Nivåindelad kontextinläsning
L0/L1/L2-laddning hämtar innehåll vid behov och minskar dramatiskt tokenanvändningen utan att kompromissa med kunskapsdjupet som är tillgängligt för agenter.
Multileverantörs-inbäddningar
Stöder inbäddningstjänster från OpenAI, Jina och Volcengine så att du kan använda dina befintliga API-nycklar och föredragna modell utan leverantörslåsning.
Självutvecklande kontext
Agenter kan uppdatera och iterera sin egen kunskapsbas över tid, vilket möjliggör kontinuerligt lärande utan manuell inblandning.
Katalog rekursiv hämtning
Kombinerar strukturell katalognavigering med semantisk sökning för att visa det mest relevanta sammanhanget för varje agentförfrågan.
Varför köra OpenViking på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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