Shoutrrr är ett verktyg med öppen källkod för schemaläggning av sociala medier, byggt som ett självhostat alternativ till Buffer, Typefully och Hootsuite. Det låter dig skriva ett inlägg en gång och köa det till X (Twitter), Bluesky och LinkedIn från en och samma kontrollpanel, med hantering av teckenbegränsning per nätverk, kontokopplingar baserade på OAuth och en inbyggd process som publicerar inlägg enligt schema i bakgrunden.

Att själv hosta Shoutrrr på din VPS behåller utkast, schemalagda köer och anslutna sociala konton inom din egen infrastruktur – utan pris per användare, inga inläggskvoter och ingen tredjepartsåtkomst till din innehållsstrategi. Standardkonfigurationen för SQLite körs i en enda container, medan beständiga volymer säkerställer att uppladdningar och data överlever omstarter.