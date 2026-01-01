Installera Shoutrrr med en klicksinstallation
Öppen källkod, självhostad schemaläggare för sociala medier som stöder X, Bluesky och LinkedIn — skriv en gång och publicera överallt.
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Vad du kan bygga med Shoutrrr
Shoutrrr är ett verktyg med öppen källkod för schemaläggning av sociala medier, byggt som ett självhostat alternativ till Buffer, Typefully och Hootsuite. Det låter dig skriva ett inlägg en gång och köa det till X (Twitter), Bluesky och LinkedIn från en och samma kontrollpanel, med hantering av teckenbegränsning per nätverk, kontokopplingar baserade på OAuth och en inbyggd process som publicerar inlägg enligt schema i bakgrunden.
Att själv hosta Shoutrrr på din VPS behåller utkast, schemalagda köer och anslutna sociala konton inom din egen infrastruktur – utan pris per användare, inga inläggskvoter och ingen tredjepartsåtkomst till din innehållsstrategi. Standardkonfigurationen för SQLite körs i en enda container, medan beständiga volymer säkerställer att uppladdningar och data överlever omstarter.
Viktiga funktioner i Shoutrrr
Flernätverkspublicering
Skapa ett inlägg en gång och publicera det på X, Bluesky och LinkedIn samtidigt med teckenbegränsningar per plattform och förhandsgranskning.
Bakgrundsschemaläggare
Inbyggd köarbetare och cron-schemaläggare publicerar dina inlägg vid den planerade tiden utan att ha en webbläsarflik öppen.
OAuth kontolänkning
Anslut X och LinkedIn via OAuth 2.0 och Bluesky via app-lösenord — autentiseringsuppgifter och tokens stannar kvar i din egen installation.
SQLite som standard
Levereras i en enda container med SQLite för lagring – ingen extern databas eller cache att hantera, med valfria uppgraderingar för Postgres och Redis.
Engagemangsmått
Inbyggda mätvärden fångar inläggsprestanda över tid så att ni kan jämföra nätverk och förfina strategin utan externa analysverktyg.
Varför köra Shoutrrr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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