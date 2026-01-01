Microcks är en öppen källkods-, molnbaserad plattform för att mocka och testa API:er över alla större protokoll — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP och AsyncAPI. Istället för att underhålla handskrivna stubs importerar team sina befintliga API-kontrakt och Microcks genererar automatiskt realistiska mocks som speglar verkligt tjänstebeteende, vilket påskyndar utvecklingen utan att vänta på backend-team.

Som ett CNCF Incubating-projekt är Microcks utformat för CI/CD-integration och passar naturligt in i DevOps-pipelines. Självhostning på din egen VPS ger dig full kontroll över dina API-testdata, eliminerar externa SaaS-beroenden och låter dig mocka interna tjänster som molntestplattformar aldrig kan nå.