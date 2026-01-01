Installera Microcks med en klicksinstallation.
CNCF:s inkubationsplattform för API-mockning och kontraktstestning över REST, GraphQL, gRPC och AsyncAPI.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Microcks
Microcks är en öppen källkods-, molnbaserad plattform för att mocka och testa API:er över alla större protokoll — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP och AsyncAPI. Istället för att underhålla handskrivna stubs importerar team sina befintliga API-kontrakt och Microcks genererar automatiskt realistiska mocks som speglar verkligt tjänstebeteende, vilket påskyndar utvecklingen utan att vänta på backend-team.
Som ett CNCF Incubating-projekt är Microcks utformat för CI/CD-integration och passar naturligt in i DevOps-pipelines. Självhostning på din egen VPS ger dig full kontroll över dina API-testdata, eliminerar externa SaaS-beroenden och låter dig mocka interna tjänster som molntestplattformar aldrig kan nå.
Viktiga funktioner i Microcks
Flerprotokoll API-mockning
Mocka tjänster för REST, GraphQL, gRPC, SOAP och AsyncAPI från en enda plattform – du behöver inga separata verktyg för varje protokoll.
Kontraktsdriven testning
Importera OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- eller gRPC-specifikationer och automatiskt verifiera att dina implementeringar överensstämmer med överenskomna kontrakt i CI/CD-pipelines.
Dynamisk responsgenerering
Använd mallar och uttryck i simulerade svar för att generera realistisk, varierad data istället för statiska fixturer, vilket förbättrar testtäckningen.
CI/CD-pipelineintegration
Inbyggt stöd för GitHub Actions, Jenkins och Tekton låter dig köra konformitetstester automatiskt vid varje commit utan manuell inblandning.
Postman-samlingsimport
Återanvänd era befintliga Postman-samlingar som mock-definitioner och testsviter, vilket skyddar investeringen som ert team redan har gjort i API-dokumentation.
Varför köra Microcks på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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