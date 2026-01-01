Installera EmbyStat med installation med ett klick.
Statistik- och analysöversikt för Emby- och Jellyfin-medieservrar med detaljerade biblioteksinsikter och visningsrapporter.
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Vad du kan bygga med EmbyStat
EmbyStat är en dedikerad analys- och statistikapplikation för Emby- och Jellyfin-mediaservrar. Den ansluter direkt till din mediaservers API för att samla in data om ditt bibliotek, dina visningsvanor och serverprestanda, och presenterar informationen via visuella kontrollpaneler och detaljerade rapporter.
Att driftsätta EmbyStat på en VPS säkerställer kontinuerlig datainsamling i bakgrunden och alltid tillgänglig analys, utan att förbruka resurser på själva mediaservern. Beständig lagring behåller historisk statistik för långsiktig trendanalys, och schemalagd insamling håller rapporterna aktuella utan manuell inblandning.
Viktiga funktioner i EmbyStat
Biblioteksstatistik
Detaljerade sammanställningar av ditt film- och TV-bibliotek efter genre, kvalitet, språk och betyg ger en komplett bild av din mediesamling.
Analysvisning
Spåra visningshistorik och visningsmönster per användare, vilket avslöjar vilket innehåll användaren tittar på, ser om eller lämnar oavslutat.
Dublettdetektering
Identifierar dubblettfiler i ditt bibliotek för att hjälpa till att frigöra lagringsutrymme och upprätthålla en ren, välorganiserad samling.
Serverhälsoövervakning
Övervakar serverprestandamått och användaraktivitet för att identifiera flaskhalsar och säkerställa en smidig streamingupplevelse.
Interaktiva diagram
Visuella översikter med diagram och grafer gör det enkelt att utforska trender och dela biblioteksinsikter med en överblick.
Varför köra EmbyStat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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