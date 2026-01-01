EmbyStat är en dedikerad analys- och statistikapplikation för Emby- och Jellyfin-mediaservrar. Den ansluter direkt till din mediaservers API för att samla in data om ditt bibliotek, dina visningsvanor och serverprestanda, och presenterar informationen via visuella kontrollpaneler och detaljerade rapporter.

Att driftsätta EmbyStat på en VPS säkerställer kontinuerlig datainsamling i bakgrunden och alltid tillgänglig analys, utan att förbruka resurser på själva mediaservern. Beständig lagring behåller historisk statistik för långsiktig trendanalys, och schemalagd insamling håller rapporterna aktuella utan manuell inblandning.