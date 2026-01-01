Installera Homebridge med ettklicksinstallation.
Lätt HomeKit-brygga som ansluter icke-Apple smarta hemenheter till Siri och Apple Home-appen via insticksmoduler.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Homebridge
Homebridge är en lättviktig Node.js-server som emulerar iOS HomeKit API, vilket möjliggör Siri-styrning och Home app-integration för tusentals enheter som inte har inbyggt stöd för Apples ekosystem. Med över 2 000 community-utvecklade plugins kopplar den ihop smarta lampor, termostater, kameror och säkerhetssystem från varumärken som Ring, Nest, TP-Link och Tuya till en enhetlig HomeKit-upplevelse.
Att köra Homebridge på en VPS säkerställer tillgänglighet dygnet runt för dina HomeKit-automatiseringar oavsett lokala ström- eller nätverksförhållanden, med beständig plugin-konfiguration och pålitlig fjärråtkomst var som helst i världen.
Viktiga funktioner i Homebridge
2 000+ enhetsplugins
Plugins från communityn täcker praktiskt taget alla märken och protokoll för smarta hem, så att du kan lägga till vilken enhet som helst i HomeKit utan att byta ut hårdvara.
Webbkonfigurations-UI
Homebridge Config UI X erbjuder ett webbläsarbaserat gränssnitt för att installera insticksmoduler, hantera enheter och visa loggar utan kommandoradsåtkomst.
Barnbryggläge
Isolera plugins i separata underbryggor för att förhindra att ett felaktigt plugin slår ut hela din HomeKit-installation.
Automatiska plugin-uppdateringar
Upptäck, installera och uppdatera insticksmoduler direkt från webbgränssnittet för att hålla enhetsintegrationer aktuella utan manuella SSH-sessioner.
Säkerhetskopiering och återställning
Inbyggd backupfunktion skyddar dina plugin-konfigurationer och HomeKit-parningsdata från oavsiktlig förlust.
Varför köra Homebridge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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