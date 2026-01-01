Homebridge är en lättviktig Node.js-server som emulerar iOS HomeKit API, vilket möjliggör Siri-styrning och Home app-integration för tusentals enheter som inte har inbyggt stöd för Apples ekosystem. Med över 2 000 community-utvecklade plugins kopplar den ihop smarta lampor, termostater, kameror och säkerhetssystem från varumärken som Ring, Nest, TP-Link och Tuya till en enhetlig HomeKit-upplevelse.

Att köra Homebridge på en VPS säkerställer tillgänglighet dygnet runt för dina HomeKit-automatiseringar oavsett lokala ström- eller nätverksförhållanden, med beständig plugin-konfiguration och pålitlig fjärråtkomst var som helst i världen.