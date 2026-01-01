Installera NZBHydra2 med en klicksinstallation.
Usenet-metasökmotor som samlar dussintals indexerare bakom en enda enhetlig Newznab API-slutpunkt.
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Vad du kan bygga med NZBHydra2
NZBHydra2 är en Usenet-metasökmotor som låter dig söka i dussintals indexerare — både Usenet-specifika Newznab-leverantörer och Torznab-torrentindexerare — från ett enhetligt webbgränssnitt och via ett enda Newznab-kompatibelt API. Den deduplicerar resultat från olika leverantörer, tillämpar dina kvalitets- och kategoripreferenser, cachelagrar sökningar och exponerar allt via en slutpunkt som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och andra automatiseringsverktyg kan nå direkt.
Att själv hosta NZBHydra2 på en VPS ger din Arr-stack en enda, snabb, ägarkontrollerad aggregator istället för att peka varje nedladdare mot varje indexerare individuellt — vilket ger enklare konfiguration, färre API-anrop per leverantör och centraliserad statistik över vilka indexerare som faktiskt levererar.
Viktiga funktioner i NZBHydra2
Enhetlig Newznab-slutpunkt
Samlar dussintals indexerare bakom ett enda Newznab- och Torznab-API så att Sonarr, Radarr och Lidarr bara behöver en enda post istället för många.
Leverantörsövergripande deduplicering
Känner igen dubbla releaser från olika indexerare, rankar dem enligt dina prioritetsregler och visar endast den bästa träffen per releasegrupp.
Sökcache och statistik
Cachlagrar senaste sökningar och spårar träfffrekvens per indexerare, svarstid och antal hämtningar så att du kan se vilka leverantörer som presterar bäst.
Flexibel resultatfiltrering
Kategoribaserade filter för kvalitet, språk, ålder och storlek håller utgåvor av låg kvalitet borta från din Arr-automationspipeline.
Fleranvändarkonton
Valfria användarkonton med rollbaserade behörigheter gör att flera hushållsmedlemmar kan dela samma aggregator utan att få insyn i varandras data.
Varför köra NZBHydra2 på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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