NZBHydra2 är en Usenet-metasökmotor som låter dig söka i dussintals indexerare — både Usenet-specifika Newznab-leverantörer och Torznab-torrentindexerare — från ett enhetligt webbgränssnitt och via ett enda Newznab-kompatibelt API. Den deduplicerar resultat från olika leverantörer, tillämpar dina kvalitets- och kategoripreferenser, cachelagrar sökningar och exponerar allt via en slutpunkt som Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och andra automatiseringsverktyg kan nå direkt.

Att själv hosta NZBHydra2 på en VPS ger din Arr-stack en enda, snabb, ägarkontrollerad aggregator istället för att peka varje nedladdare mot varje indexerare individuellt — vilket ger enklare konfiguration, färre API-anrop per leverantör och centraliserad statistik över vilka indexerare som faktiskt levererar.