ExpenseOwl är en minimal, självhostad applikation för utgiftsspårning som lagrar all data i lokala JSON-filer utan att någon extern databas krävs. Den erbjuder en överskådlig kontrollpanel med cirkeldiagram och sammanfattningar av kassaflödet, en sorterbar utgiftstabell för att granska poster, och en inställningspanel för att hantera kategorier, valuta samt dataimport/-export.

Att själv hosta ExpenseOwl på din egen VPS innebär att dina personliga ekonomiska uppgifter aldrig lämnar din infrastruktur. Den lätta designen distribueras på några sekunder utan någon databastjänst att underhålla, vilket gör det till ett av de enklaste sätten att ta full äganderätt över dina personliga ekonomiska data.