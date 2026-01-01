Installera ExpenseOwl med ett klick.
Lättviktig självhostad utgiftshanterare med diagram på instrumentpanelen, kategorihantering och CSV-import/export – ingen databas krävs.
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Vad du kan bygga med ExpenseOwl
ExpenseOwl är en minimal, självhostad applikation för utgiftsspårning som lagrar all data i lokala JSON-filer utan att någon extern databas krävs. Den erbjuder en överskådlig kontrollpanel med cirkeldiagram och sammanfattningar av kassaflödet, en sorterbar utgiftstabell för att granska poster, och en inställningspanel för att hantera kategorier, valuta samt dataimport/-export.
Att själv hosta ExpenseOwl på din egen VPS innebär att dina personliga ekonomiska uppgifter aldrig lämnar din infrastruktur. Den lätta designen distribueras på några sekunder utan någon databastjänst att underhålla, vilket gör det till ett av de enklaste sätten att ta full äganderätt över dina personliga ekonomiska data.
Viktiga funktioner i ExpenseOwl
Utgiftsöversikt
Cirkeldiagram och kassaflödesöversikter ger en omedelbar visuell översikt över utgiftsmönster i alla spårade kategorier.
Kategorihantering
Definiera och redigera anpassade utgiftskategorier i inställningspanelen för att matcha ditt personliga eller hushållsbudgetsystem.
CSV-import och -export
Flytta data till och från ExpenseOwl med CSV-filer — användbart för att importera historik från andra appar eller skapa portabla säkerhetskopior.
Ingen databas krävs
Vi lagrar all utgiftsdata i lokala JSON-filer på den namngivna volymen, så det finns ingen Postgres- eller MySQL-tjänst att konfigurera eller underhålla.
PWA-support
Installera ExpenseOwl som en progressiv webbapp på datorn eller mobilen för en appliknande upplevelse direkt från webbläsaren.
Varför köra ExpenseOwl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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