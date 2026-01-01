MantisBT (Mantis Bug Tracker) är ett väletablerat ärendehanteringssystem med öppen källkod, skrivet i PHP. Det används av mjukvaruteam för att logga buggar, hantera funktionsförfrågningar och koordinera arbete över flera projekt. Systemet är byggt kring anpassningsbara arbetsflöden, detaljerade projektbaserade behörigheter och e-postaviseringar, och fokuserar på disciplinen ärendehantering utan den överflödiga funktionaliteten hos fullständiga projektledningssviter.

Att själv hosta MantisBT håller rapporterade defekter, bilagor och intern diskussion på infrastruktur som ni kontrollerar – vilket är avgörande för organisationer vars buggrapporter innehåller reproduktionssteg, kunddata eller proprietär kod. Denna installation levereras med MariaDB för en hållbar ärendehistorik och eliminerar licenskostnaderna per användare som många kommersiella ärendehanterare tar ut.