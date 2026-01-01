Installera MantisBT med enklicksinstallation.
Buggspårare med öppen källkod för mjukvaruteam att logga defekter, hantera funktionsförfrågningar och koordinera projektarbetsflöden.
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Vad du kan bygga med MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) är ett väletablerat ärendehanteringssystem med öppen källkod, skrivet i PHP. Det används av mjukvaruteam för att logga buggar, hantera funktionsförfrågningar och koordinera arbete över flera projekt. Systemet är byggt kring anpassningsbara arbetsflöden, detaljerade projektbaserade behörigheter och e-postaviseringar, och fokuserar på disciplinen ärendehantering utan den överflödiga funktionaliteten hos fullständiga projektledningssviter.
Att själv hosta MantisBT håller rapporterade defekter, bilagor och intern diskussion på infrastruktur som ni kontrollerar – vilket är avgörande för organisationer vars buggrapporter innehåller reproduktionssteg, kunddata eller proprietär kod. Denna installation levereras med MariaDB för en hållbar ärendehistorik och eliminerar licenskostnaderna per användare som många kommersiella ärendehanterare tar ut.
Viktiga funktioner i MantisBT
Anpassningsbara arbetsflöden
Definiera statusövergångar, lösningsstatusar och åtkomstregler för varje projekt så att spårningsverktyget återspeglar hur varje team faktiskt hanterar arbete från rapportering till lösning.
Detaljerade behörigheter
Rollbaserad åtkomstkontroll på projekt-, kategori- och fältnivå håller känsliga ärenden synliga endast för de personer som behöver se dem.
E-postmeddelanden
Konfigurerbara e-postregler meddelar rapporterare, handläggare och observatörer när ärenden ändrar status, vilket säkerställer att ingen defekt eller funktionsförfrågan undgår uppmärksamhet.
Anpassade fält och filter
Lägg till anpassade fält till ärenden och spara komplexa filter som namngivna vyer för att sortera tusentals rapporter utan att förlora sammanhanget.
Plugin-arkitektur
Ett omfattande plugin-ekosystem utökar MantisBT med versionshanteringsintegration, ytterligare autentiseringsmetoder och tillägg för rapportering.
REST och SOAP API:er
Både REST- och SOAP-gränssnitt låter dig skripta ärendeskapande, automatisera triagering och integrera spåraren med CI-pipelines eller externa verktyg.
Varför köra MantisBT på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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