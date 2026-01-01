Installera Gotify med ettklicksinstallation.
Självhostad push-meddelandeserver med ett enkelt REST API och realtidsleverans via WebSocket.
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Vad du kan bygga med Gotify
Gotify är en lättviktig pushnotifikationsserver med öppen källkod som låter dig skicka och ta emot meddelanden i realtid. Ett enkelt REST API gör det enkelt att integrera notifikationer från skript, övervakningsverktyg, cronjobb och applikationer utan att förlita sig på Firebase, Pushover eller någon annan tredjepartstjänst. Den stöder flera klientapplikationer och organiserar notifikationer efter källa med prioritetsnivåer.
Att själv hosta Gotify håller all notifikationsdata på din egen VPS, vilket garanterar integritet och tillgänglighet. Dess minimala resursförbrukning innebär att den körs bekvämt tillsammans med andra applikationer utan att konkurrera om minne eller CPU.
Viktiga funktioner i Gotify
Enkel REST API
Skicka notiser från valfritt skript eller program med en enda HTTP POST-förfrågan – ingen SDK behövs och ingen komplex installation.
Realtids-WebSockets
Vi skickar meddelanden omedelbart till anslutna klienter via WebSocket och ser till att varningar dyker upp på dina enheter i samma ögonblick som vi skickar dem.
Android och webbklienter
Ta emot aviseringar på Android-enheter med den officiella appen, eller övervaka meddelanden i vilken webbläsare som helst via det inbyggda webbgränssnittet.
Multi-applikationssupport
Organisera aviseringar efter källapplikation med separata tokens och prioritetsnivåer, och håll övervakningsvarningar, säkerhetskopior och CI-händelser tydligt åtskilda.
Pluginutbyggbarhet
Utöka Gotify med gemenskapstillägg för att lägga till nya meddelandekällor, vidarebefordringsregler och anpassade integrationer utan att ändra kärnservern.
Varför köra Gotify på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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