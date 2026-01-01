Gotify är en lättviktig pushnotifikationsserver med öppen källkod som låter dig skicka och ta emot meddelanden i realtid. Ett enkelt REST API gör det enkelt att integrera notifikationer från skript, övervakningsverktyg, cronjobb och applikationer utan att förlita sig på Firebase, Pushover eller någon annan tredjepartstjänst. Den stöder flera klientapplikationer och organiserar notifikationer efter källa med prioritetsnivåer.

Att själv hosta Gotify håller all notifikationsdata på din egen VPS, vilket garanterar integritet och tillgänglighet. Dess minimala resursförbrukning innebär att den körs bekvämt tillsammans med andra applikationer utan att konkurrera om minne eller CPU.