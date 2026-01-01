Med Prefect kan du förvandla vilken Python-funktion som helst till ett schemalagt, observerbart och automatiskt återförsökt arbetsflöde med bara en dekoratör. Till skillnad från YAML-tunga orkestreringsverktyg, behåller Prefect arbetsflöden som vanlig Python-kod — testbara, versionskontrollerade och distribuerbara som vilken annan modul som helst. Det inkluderade användargränssnittet visar körstatus i realtid, loggar och historik på uppgiftsnivå för varje körning.

Att själv hosta Prefect på din VPS tar bort kostnader för molnutförande, ger dig obegränsade arbetsflödeskörningar till en fast infrastrukturkostnad, och behåller känslig pipeline-data — autentiseringsuppgifter, frågeresultat, loggar — helt på din egen infrastruktur utan leverantörsberoende.