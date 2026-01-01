Installera Prefect med ett klick.
Modern Python-native plattform för arbetsflödesorkestrering för att bygga, schemalägga och övervaka datapiplines och automatiseringsuppgifter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Prefect
Med Prefect kan du förvandla vilken Python-funktion som helst till ett schemalagt, observerbart och automatiskt återförsökt arbetsflöde med bara en dekoratör. Till skillnad från YAML-tunga orkestreringsverktyg, behåller Prefect arbetsflöden som vanlig Python-kod — testbara, versionskontrollerade och distribuerbara som vilken annan modul som helst. Det inkluderade användargränssnittet visar körstatus i realtid, loggar och historik på uppgiftsnivå för varje körning.
Att själv hosta Prefect på din VPS tar bort kostnader för molnutförande, ger dig obegränsade arbetsflödeskörningar till en fast infrastrukturkostnad, och behåller känslig pipeline-data — autentiseringsuppgifter, frågeresultat, loggar — helt på din egen infrastruktur utan leverantörsberoende.
Viktiga funktioner i Prefect
Python-native arbetsflöden
Dekorera valfri Python-funktion med
@flow eller
@task för att få schemaläggning, återförsök, cachelagring och observerbarhet — ingen proprietär DSL att lära sig.
Automatiska försök
Konfigurera exponentiell backoff och anpassad återförsökslogik per uppgift så att tillfälliga fel i API:er, databaser eller nätverksanrop återställs utan manuell åtgärd.
Realtidsövervakning
Det inbyggda användargränssnittet visar live-status för uppgifter, körningsloggar och körningshistorik så att du alltid vet vad som körs, vad som misslyckades och varför.
Flexibel tidsbokning
Cron-uttryck, intervallutlösare och händelsestyrda driftsättningar låter dig köra pipelines enligt valfritt schema eller som svar på externa händelser.
Arbetspooler och arbetare
Distribuera flödesexekvering över flera arbetsprocesser eller maskiner, och skala beräkningskapaciteten oberoende av orkestreringsservern.
Varför köra Prefect på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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